A realeza britânica está em festa. O príncipe William está de parabéns e a data já foi assinalada publicamente pelo Palácio de Kensington através de uma publicação feita nas redes sociais.

Na página de Instagram dos príncipes de Gales foi publicado um novo retrato do príncipe William, que aparece com os amigos patudos. Na imagem podemos ver o filho mais velho do rei Carlos III com a cadela de raça cocker spaniel da família, Orla, e três dos seus quatro filhotes recém-nascidos. De acordo com a BBC, a imagem foi captada pela mulher, Kate Middleton, em Windsor no início deste mês.

Na legenda da publicação, destacaram as iniciais do nome da mulher de William, Kate Middleton (Catherine) e dos filhos de ambos, George, de 11 anos, Charlotte, de 10, e Louis, de 7. "Feliz aniversário! Com carinho, C, H, C, L, Orla e os filhotes", pode ler-se.

Como seria de esperar, assim que a publicação ficou disponível no Instagram, a caixa de comentários 'encheu-se' de carinhosas de reações, pois foram muitos os seguidores que quiseram desejar ao príncipe William um feliz aniversário.

Entretanto, também na página oficial de Instagram da família real foi feita uma publicação, nas stories, a felicitar William pelo seu aniversário. "Parabéns para o príncipe de Gales", escreveram junto de uma fotografia do membro da realeza britânica. Veja abaixo:

Publicação feita em nome da família real© Instagram_theroyalfamily

A BBC relata ainda que a cadelinha Orla foi um presente do irmão de Kate Middleton, James Middleton, em 2020, logo depois da morte do patudo Lupo. E cadela Orla deu há luz quatro patudos em maio. A People acrescenta também que Orla é filha da cadela de James, Luna.

As comemorações do aniversário do príncipe William acontecem dias depois de Kate Middleton ter cancelado, à última hora, a sua presença num evento real, mais precisamente o Royal Ascot.

Quando foi revelado que não estaria presente no evento de corridas de cavalos, fontes próximas explicaram que a princesa de Gales estava "desapontada" por não conseguir estar no Royal Ascot com o marido, William. Segundo a casa real britânica, Kate ainda está a tentar encontrar um "equilíbrio" entre a sua vida profissional e a batalha contra o cancro.

Kate Middleton, recorde-se, contou em 2024 que tinha sido diagnosticada com cancro. No início deste ano, a princesa de Gales revelou que o cancro estava em remissão.

Leia Também: Kate Middleton cancela à última hora presença em evento

Kate Middleton e o príncipe William estão casados há 14 anos, depois de terem dado o nó no dia 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster. Cerca de dois anos depois, foram pais do primeiro filho em comum, George, no dia 22 de julho de 2013. Em 2015, no dia 2 de maio, o casal real deu as boas-vindas à filha Charlotte. O filho mais novo, Louis, nasceu no dia 23 de abril de 2018.

Leia Também: Sem Kate ao seu lado, príncipe William marca presença em Ascot