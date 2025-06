O ex-jogador de futebol tem uma relação próxima com a família real e não deixou passar em branco o aniversário do príncipe William, que completou 43 anos de vida no sábado, dia 21 de junho.

David Beckham prestou uma homenagem ao príncipe William no dia em que o membro da realeza completou 43 anos. Ao destacar o aniversário do amigo nas stories da sua página de Instagram, no sábado, dia 21 de junho, o ex-jogador de futebol começou por recordar uma fotografia antiga de ambos. "Feliz aniversário, príncipe William", escreveu junto da imagem. Mas não ficou por aqui e, logo de seguida, publicou uma outra fotografia, mais atual, e voltou a dar os "parabéns" ao príncipe de Gales. Veja abaixo a primeira publicação de David Beckham nas stories da sua página de Instagram pelo aniversário do príncipe William: Publicação de David Beckham© Instagram_davidbeckham E a segunda partilha do ex-jogador de futebol a celebrar a mesma data especial. De referir ainda que esta imagem mais atual foi captada durante o EE BAFTA Film Awards, em fevereiro do ano passado. Publicação de David Beckham© Instagram_davidbeckham A homenagem de David Beckham ao príncipe William chegou dias depois de o antigo atleta ter sido ordenado 'Cavaleiro' pelo Rei Carlos III, no dia 13 de junho, em reconhecimento pelos serviços que prestou ao desporto e a causas benéficas. Na altura, David Beckham, que em 2003 já tinha recebido o título da Ordem do Império Britânico pelas mãos da falecida rainha Isabel II, assumiu que ter capitaneado a seleção de Inglaterra, pela qual foi 115 vezes internacional e marcou 17 golos, foi "o maior privilégio" da sua carreira e "literalmente um sonho de infância que se tornou realidade". Já o príncipe William, recorde-se, recebeu várias manifestações de carinho durante o dia do seu aniversário. Logo pela manhã, o Palácio de Kensington assinalou a data através de uma publicação que foi feita nas redes sociais. Na página de Instagram dos príncipes de Gales foi publicado um novo retrato do príncipe William, que aparece com a cadela de raça cocker spaniel da família, Orla, e três dos seus quatro filhotes recém-nascidos. De acordo com a BBC, a imagem foi captada pela mulher, Kate Middleton, em Windsor, no início deste mês. Em nome do pai, o rei Carlos III, e de toda a realeza, foi publicada uma fotografia de William na página oficial de Instagram da família real para felicitá-lo pelo seu aniversário. "Parabéns para o príncipe de Gales", escreveram.

Casado com Kate Middleton desde abril de 2011, o príncipe William e a mulher são pais de três crianças, o príncipe George, de 11 anos, a princesa Charlotte, de 10, e o príncipe Louis, de 7.

Leia Também: Sem Kate ao seu lado, príncipe William marca presença em Ascot