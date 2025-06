O príncipe William apareceu na tarde desta quarta-feira, 18 de junho, na Royal Ascot, depois da mulher, Kate Middleton, ter desmarcado a sua presença à última da hora.

Este foi o segundo dia do evento de corridas de cavalo, que decorre no Hipódromo de Ascot. William chegou na carruagem real, acompanhado do pai, o rei Carlos III, da madrasta, a rainha Camilla, e ainda do príncipe Saud bin Khalid Al-Saud, da Arábia Saudita.

Numa outra carruagem seguiam os duques de Gloucester, Justin Rose, jogador de golfe, e a sua mulher, Kate.

Apesar da princesa de Gales não ter comparecido, a sua mãe, Carole Middleton e a cunhada, Alizée Thevenet (mulher de James Middleton), marcaram presença. Aliás, Carole mostrou-se muito cúmplice do seu compadre, o rei Carlos III, já que os dois foram fotografados à conversa e boa disposição não faltou.

Kate Middleton estava escalada para participar neste evento porém, esta quarta-feira, a sua presença foi desmarcada. O motivo alegado foi a necessidade da princesa encontrar "um equilíbrio" entre a vida profissional e o tratamento contra o cancro.

A luta de Kate Middleton contra o cancro (e polémicas à mistura)

A mulher de William foi diagnosticada com a doença em 2024, tendo anunciado ao mundo a notícia através de um emotivo vídeo publicado na página dos príncipes de Gales, após muita especulação do que lhe estaria a acontecer.

Meses antes, foi notório o seu 'desaparecimento' dos eventos, o que alimentou várias teorias. 'Onde está Kate Middleton?' era a pergunta que todos faziam.

O ponto de rutura foi quando, no Dia da Mãe no Reino Unido, celebrado a 10 de março, a página de Instagram oficial dos príncipes partilhou uma imagem de Kate com os filhos, foto essa que não era 100% fidedigna já que tinha 'photoshop'.



© Instagram - Príncipes de Gales

A polémica instalou-se e, dia 23 de março, a princesa contou que tinha sido diagnosticada com a doença após ter sido operada ao abdómen. Em setembro, Kate revelou que já tinha terminado os tratamentos de quimioterapia e em janeiro desde ano, um ano depois do primeiro diagnóstico, revelou que o cancro já estava em remissão.

Todo o processo de saúde da princesa nunca foi muito esclarecedor. Não se sabe que tipo de cancro afetou a mulher de William, nem que tipo de operação foi feita. A preocupação do casal foi sempre proteger os filhos, George, de 11 anos, Charlotte, de dez anos e Louis, de sete.

O cancro de rei Carlos III - outro desafio para William

William esteve sempre ao seu lado, num ano particularmente complicado para a realeza britânica. É que, a par da sua mulher, também o seu pai, Carlos III, foi diagnosticado com cancro em fevereiro de 2024, descoberto depois deste ter feitos vários exames para realizar uma intervenção devido ao aumento da próstata.

Porém, não é também conhecido que tipo de cancro o rei de Inglaterra tem, que surgiu depois de apenas 18 meses de reinado. O marido de Camilla já teve também que desmarcar compromissos devido ao tratamento, gerando alguma preocupação entre os britânicos. Em março deste ano, Carlos III sofreu "um pequeno percalço" que o levou ao hospital e que o obrigou a adiar a visita oficial a Itália.

