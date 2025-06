A família real britânica está com a agenda mais preenchida que nunca! Depois das celebrações do Garter Day, que aconteceram na passada segunda-feira, dia 16 de junho, no Castelo de Windsor, eis que agora Ascot tem sido o local de encontro, uma vez que já se iniciou a Royal Ascot (que vai no terceiro dia).

Uma das pessoas que este ano não passou despercebida foi Lady Sarah Chatto que, conforme noticia a revista Hello!, esteve presente no segundo dia do evento na companhia do marido, Daniel.

O casal participou, inclusive, na habitual procissão de carruagem - através da qual os membros séniores da 'Firma' chegam ao local.

Lady Sarah, de 61 anos, e Daniel, de 68, circularam numa carruagem juntamente com o escritor Robert Harris e a mulher, Gill.

Para a ocasião, esta deu nas vistas com um imponente chapéu em tons de bege, já o marido optou por um fato mais descontraído. Tal poderá ser visto na seguinte imagem na qual o casal surge na bancada real a assistir às competições.

© Getty Images

Nesta ocasião, destacaram-se outras presenças. Carole Middleton, mãe da princesa de Gales, e a cunhada, Alizee (mulher de James Middleton), não falharam o evento.

A mãe da Kate optou por um vestido de manga comprida rendado amarelo de ME+EM, enquanto a nora brilhou com um vestido verde menta e padrão quadriculado, perfeito para a primavera.

Carole Middleton e Alizee© Getty Images

Cumprindo o protocolo do evento, as duas fizeram questão de usar chapéus que lhes conferiram um toque de elegância.

A ligação de Sarah ao rei Carlos III

Lady Sarah é filha da princesa Margarida e do fotógrafo Antony Armstrong-Jone. Esta sempre foi muito próxima dos primos mais velhos, neste caso, o rei Carlos III e a princesa Ana. Também tinha uma forte ligação com a rainha Isabel II, que morreu em setembro de 2022.

Sarah e Daniel deram o nó numa discreta cerimónia em Stephen's Walbrook, Londres, a 14 de julho de 1994.

Em comum têm dois filhos: Samuel, de 27 anos, e Arthur, de 25. O filho mais velho optou por seguir a paixão da família pela arte e atualmente trabalha como ceramista, enquanto Arthur foi personal trainer, passando depois a servir os Royal Marines.

Samuel herdou os talentos artísticos da mãe que estudou na Royal Academy Schools. Lady Sarah é também vice-presidente da The Royal Drawing School e madrinha da Frederick Ashton Foundation.

O que é a Royal Ascot?

A Royal Ascot é uma das competições equestres mais conhecidas do mundo. Dura cinco dias no mês de junho e é realizada anualmente, sendo assistida por milhares de pessoas - chegando às 300 mil (contando todos os dias). Este era um dos eventos preferidos da rainha Isabel II, sendo que Carlos III herdou-lhe o fascínio pelo mundo dos cavalos.

Já foram várias as ocasiões em que a monarquia levou cavalos por si criados a competir nas corridas. Na edição de 2023 - a seguir à morte de Isabel II - um dos seus cavalos, de nome Desert Hero, venceu a corrida King George V Stakes no Royal Ascot.

