David Beckham foi hospitalizado depois de sentir dores "insuportáveis". A mulher do jogador de futebol, Victoria Beckham, publicou uma fotografia nas stories da sua página de Instagram, esta sexta-feira, dia 27 de junho, onde se pode ver David deitado na cama de um hospital. "As melhoras, papá", pode ler-se junto da imagem. © Instagram_victoriabeckham Apesar das circunstâncias, David Beckham fez um sorriso para a fotografia enquanto estava com o braço ao peito. Mas sem ser revelado o motivo da ida ao hospital. Numa outra publicação, que Victoria fez de seguida na mesma rede social, pode ver-se uma fotografia da mão de David Beckham com uma pulseira que diz: "Rápidas melhoras." © Instagram_victoriabeckham Apesar de Victoria não ter revelado detalhes sobre a saúde do marido, uma fonte contou ao Daily Mail que David foi submetido a uma cirurgia ao pulso devido a uma lesão antiga, depois de se ter magoado durante um jogo da Inglaterra há 22 anos. O ex-capitão da seleção inglesa fraturou o pulso em maio de 2003 numa partida entre a Inglaterra e África do Sul, em Durban. Recorde esse momento na fotografia abaixo. David Beckham© Getty Images Anos mais tarde, e ao sentir dores e desconforto no pulso, David Beckham realizou exames que mostraram que havia um parafuso que era suposto ter sido dissolvido. Depois de sentir dores "insuportáveis", o ex-jogador de futebol foi operado para o remover. Esta cirurgia acontece depois de David Beckham ter estado num encontro, entre várias celebridades, com o rei Carlos III. O ex-futebolista - que recentemente foi ordenado 'Cavaleiro' pelo monarca, em reconhecimento pelos serviços que prestou ao desporto e a causas benéficas - juntou-se a nomes como Meryl Streep e Kate Winslet. Aliás, este encontro foi destacado, sobretudo, pelo facto de Kate Winslet ter sido convidada a ser embaixadora da The King's Foundation, juntando-se assim ao grupo de embaixadores da instituição que incluiu nomes como David Beckham, Rod Stewart, Penny Lancaster e Sienna Miller. O momento em que foi ordenado 'Cavaleiro' pelo Rei Carlos III David Beckham não podia estar mais orgulhoso depois de neste mês de junho ter sido ordenado 'Cavaleiro' pelo Rei Carlos III, em reconhecimento pelos serviços que prestou ao desporto e a causas benéficas. "Cresci no Este de Londres, com pais e avós muito patriotas e orgulhosos de serem britânicos, e nunca imaginei que receberia esta honra", disse na altura em que foi distinguido. Mas esta não foi a primeira distinção que recebeu da realeza britânica. Em 2003, David Beckham já tinha recebido o título da Ordem do Império Britânico - pelas mãos da falecida rainha Isabel II.

