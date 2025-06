Brooklyn Beckham, o filho mais velho de David e Victoria Beckham, fez uma publicação nas redes sociais onde elogia e recorda um momento importante para si e para a sua mulher Nicola Peltz Beckham.

"Há cinco anos pedi esta linda mulher em casamento. A melhor decisão de todas. Amo-te muito", escreveu Brooklyn na legenda de uma fotografia onde aparece a beijar a esposa.

Esta publicação surge a meio de rumores que dão conta da tensão vivida dentro da família Beckham.

Como é que começou a suposta 'guerra' na família?

Em 2022, Brooklyn e Nicola casaram em Palm Beach, Flórida, perante mais de 500 convidados e tiveram uma festa que durou três dias.

Segundo a imprensa internacional, Nicola e Victoria terão tido alguns desentendimentos no que ao vestido de noiva diz respeito. É que Victoria queria fazer o vestido da modelo mas esta optou por outro designer.

Mas há mais! No dia da boda, um dos convidados musicais, Marc Anthony, terá referido que a "mulher mais linda da sala aquela noite" seria Victoria Beckham. Para além disso, foi a estilista que fez a "primeira dança" da festa, em vez desse momento ter sido protagonizado pelos noivos. Segundo a People, Nicola "terá saído do local a chorar".

E quando isto tudo parecia ter sido ultrapassado, já que a família apareceu unida várias vezes e em algumas celebrações, a verdade é que tudo mudou há uns meses. O motivo? Romeo Beckham assumiu o namoro com a DJ Kim Turnbull, que já tinha namorado com Brooklyn, o que não lhe terá agradado. Ao que parece, a família interia ficou do lado de Romeo, deixando de lado Brooklyn e Nicola. Os rumores começaram a ganhar cada vez mais força e no 50.º aniversário do ex-futebolista o casal nem marcou presença.

Neste momento, Kim e Romeo já não namoram mas a distância entre a família mantêm-se.

Nicola e Brooklyn: Um casal unido

Muitas têm sido as provas que mostram que, apesar de todas as polémicas, Nicola e Brooklyn mantêm uma relação sólida. Recentemente, a 9 de abril deste ano, o chef de cozinha dedicou bonitas palavras à mulher a propósito do 3.º aniversário de casamento.

"Querida Nicola, feliz aniversário. Amo-te muito e continuo a apaixonar-me cada vez mais por ti a cada segundo. Fazes de mim um homem melhor e não podia ter pedido melhor parceira. És a minha alma, a minha rocha. Amo-te muito, Nicola. Com amor, Brooklyn", escreveu no postal que acompanhava um enorme ramo de rosas.