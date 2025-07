Nicola Peltz Beckham celebrou recentemente o aniversário do pai, Nelson, que completou 83 anos no dia 24 de junho. Brooklyn Beckham não faltou às celebrações, mantendo-se afastado da sua própria família.

Nicola Peltz Beckham celebrou recentemente o aniversário do pai, Nelson Peltz, que completou 83 anos no dia 24 de junho. Dias depois, a família reuniu-se para comemorar a data e a mulher de Brooklyn Beckham partilhou este dia especial com os seguidores da sua página de Instagram. Esta segunda-feira, dia 30 de abril, Nicola Peltz Beckham publicou na rede social um conjunto de fotografias que foram captadas ao longo da festa de aniversário do pai. "Feliz aniversário, pai! Tenho muita sorte por ser tua filha. És o pai mais amoroso e solidário que podia sonhar. Amo-te mais do que consigo expressar. Adorei comemorar o teu aniversário ontem [29 de junho]. Obrigada por estares sempre presente - o nosso amor e apoio sempre", escreveu Nicola Peltz Beckham na legenda dos registos fotográficos que pode ver na publicação abaixo. Entre a família, a presença de Brooklyn Beckham não passou despercebida. Aliás, o filho mais velho de David Beckham também prestou uma homenagem ao sogro nas redes sociais. "Feliz aniversário, Nelson. Amamos-te", escreveu Brooklyn ao lado de uma fotografia onde aparece na companhia do sogro e da mulher. Veja abaixo. Publicação de Brooklyn Beckham © Instagram_brooklynpeltzbeckham E enquanto Brooklyn e Nelson Peltz Beckham celebravam o aniversário de Nelson Peltz, Victoria Beckham (mãe de Brooklyn) mostrou nas redes sociais que passou o fim de semana em família com os seus pais, Jackie e Anthony Adams. "Fins de semana em família deixam-me feliz", escreveu Victoria junto de uma fotografia em que aparece no meio dos pais. Publicação de Victoria Beckham© Victoria Beckham/Instagram A tensão entre Brooklyn e a sua família, os Beckham A decisão de comparecerem ao aniversário de Nelson Peltz e assinalar publicamente o seu aniversário está a gerar alguma agitação, isto porque o casal decidiu não marcar presença na celebração dos 50 anos de David Beckham, em maio. O pai de Brooklyn, David Beckham, realizou um jantar cheio de estrelas, que contou com a presença dos filhos mais novos, Romeo, de 22 anos, Cruz, de 20, e Harper, de 13. Além disso, fez também uma pequena festa mais íntima. Brooklyn e Nicola não estiverem em nenhuma das celebrações, isto porque, especula-se, "há tensões entre Brooklyn, Nicola e a família" Beckham.

De recordar que no passado mês de abril foi relatado na imprensa internacional que os irmãos Brooklyn e Romeo estavam de costas voltadas. Isto por causa da relação de Romeo com a DJ Kim Turnbull, que tinham namorado há alguns anos com Brooklyn. Aliás, a DJ terá estado na festa dos 50 anos de David Beckham juntamente com o namorado Romeo.

