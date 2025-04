Em causa está o relacionamento de Romeo com a DJ Kim Turnbull, que namorou com Brooklyn no passado.

Dois dos filhos de David e Victoria Beckham - Brooklyn e Romeo - não se falam, adiantam fontes ao TMZ. Segundo a publicação, na origem do afastamento está Kim Turnbull, atual namorada de Romeo. Isto porque Kim também já esteve num relacionamento com Brooklyn há alguns anos. As fontes garantem que em causa não estão os ciúmes de Brooklyn, mas os possíveis motivos pelos quais Kim está a namorar com mais um Beckham - interesse à vista? É ainda referido que a jovem DJ, de 23 anos, esteve na festa do 50.º aniversário de David Beckham juntamente com o namorado Romeo. Já Brooklyn e a mulher, Nicola Peltz Beckham, faltaram ao evento. Aliás, o casal pretende continuar fazer o mesmo em todas as ocasiões nas quais Kim estiver presente.