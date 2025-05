Brooklyn Beckham parece estar mesmo em rutura com a família. Depois deste não ter comparecido à festa de 50 anos do pai, David Beckham, a imprensa britânica começou a explorar a ideia de que alguma coisa se estava a passar. Foi apontado então o motivo: o seu irmão Romeo assumiu o namoro com a DJ Kim Turnbull, que já namorou com Brooklyn.

A especulação continuou e a verdade é que, tanto Brooklyn como a mulher, Nicola Peltz, que vivem nos Estados Unidos da América, afastaram-se mesmo de vez.

Talvez em resposta a toda esta polémica, este sábado, o filho mais velho de Victoria partilhou um vídeo no Instagram onde surge a andar de mota com Nicola. Na legenda da publicação escreveu:

"O meu mundo inteiro. Amo-te para sempre. Escolho-te sempre. És a pessoa mais incrível que eu conheço. Eu e tu para sempre".

Leia Também: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz desfrutam de piquenique