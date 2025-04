David Beckham completa 50 anos no dia 2 de maio e já começou a celebrar a data com a família e amigos, como o próprio mostrou no Instagram.

"Pensei em começar a comemorar um pouco mais cedo, uma noite tão especial em Miami. Que sorte ter amigos e familiares incríveis para começar as comemorações do 50.º aniversário. Amo-vos", escreveu o ex-futebolista numa publicação em que destaca várias imagens, entre elas podemos ver David com a mulher, Victoria, e os mais novos filhos de ambos, Romeo, Cruz e Harper. Já Brooklycn não aparece nas fotografias.

Também podem ser visto alguns ex-jogadores, e não faltaram carinhosas mensagens na caixa de comentários. "Feliz aniversário, meu amigo", reagiu o português Luís Figo.

Leia Também: David Beckham partilha fotos inéditas em família