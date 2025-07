A infanta Sofía, filha mais nova dos reis de Espanha, prepara-se para ingressar na Forward College, sendo que no primeiro ano, que começa já em setembro, irá estudar em Lisboa, na zona do Chiado.

Depois de uma longa espera - e várias semanas de especulação - eis que a Casa Real espanhola revelou, finalmente, qual será o futuro da infanta Sofía. Sabia-se que a filha mais nova do rei Felipe VI e da rainha Letizia de Espanha não seguiria os passos da irmã mais velha, a princesa Leonor, e portanto não optaria pela formação militar. Desta forma, Sofía escolheu antes a tradicional formação universitária, sendo que no primeiro ano estudará em Lisboa, na Forward College, instituição afiliada à Universidade de Londres.

Os pormenores da futura formação da infanta

A partir de setembro, Sofía iniciará um curso em Ciência Política e Relações Internacionais.

Forward College é uma instituição de ensino superior que se define como um "centro de ensino reconhecido" pela Universidade de Londres com campos universitários em diversas cidades europeias.

Os alunos vivem uma experiência única ao ter a possibilidade de estudar em diferentes locais. Assim, Sofía de Borbón passará o primeiro ano em Lisboa, o segundo em Paris e o terceiro em Berlim. O objetivo é que ela, assim como os colegas de turma, sejam apresentados a diferentes culturas, línguas e contextos profissionais europeus.

O curso, maioritariamente em inglês, também terá disciplinas em português, francês e alemão.

Outro dos detalhes que diferencia esta escola é o facto de as turmas serem reduzidas, tendo no máximo 15 estudantes. Para além disso, há um plano de estudo adaptado a cada aluno, com aulas de apoio personalizadas.

Entrar nesta universidade não é fácil e apenas 1 em 11 candidatos são aprovados.

Embora a instituição conceda um diploma oficial britânico, este é válido na União Europeia. Sofía terá colegas de mais de 33 nacionalidades e, para além do currículo académico, terá disciplinas de desenvolvimento a nível de liderança, inteligência emocional e digital.

Sendo uma universidade de elite, a Forward College não é acessível a todas as carteiras. Um ano custa, aproximadamente, 18.500 euros.

O Lisbon Campus fica no Chiado, na Rua das Flores.

Princesa Leonor inicia nova (e última) etapa de formação militar

No que diz respeito à princesa Leonor, herdeira ao trono espanhol, esta prepara-se para iniciar o último ano da sua formação militar, depois de ter passado pelo Exército e Marinha espanholas. A filha mais velha dos reis de Espanha pretende assim seguir os passos do pai tendo em vista, um dia, ser chefe das Forças Armadas de Espanha, lugar reservado ao soberano.

Esta semana, Leonor fez o juramento de bandeira em Marín, em Ponte Vedra, numa cerimónia solene na qual se despediu da Marinha.