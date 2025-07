A princesa Delphine tem uma história de vida única. Esta nasceu fruto do caso que o rei Alberto II da Bélgica teve com a baronesa Sybille de Selys Longchamps, sendo que só descobriu que o pai era o monarca (amigo de família) aos 18 anos, após um teste de ADN.

Munida dos resultados deste teste, Delphine, agora com 57 anos, lutou durante quase duas décadas para provar que o rei Alberto era, de facto, seu pai - batalha legal que venceu há poucos anos, em 2020.

No podcast 'It's Reigning Men', para além de contar a sua incrível história de vida, esta falou abertamente sobre o príncipe Harry.

Referindo-se ao seu próprio caso, uma vez que se viu "exposta politicamente" e "sem proteção", Delphine (que tal como Harry não trabalha para a monarquia) afirmou perceber como é que o duque de Sussex se sente.

Depois de questionada acerca do filho mais novo do rei Carlos III, a princesa considerou: "Acho que o Harry sofreu muito, acho que está traumatizado e que isso se está a notar agora".

Em causa, está o ação judicial que Harry iniciou contra as alterações introduzidas pelo Governo britânico no seu regime de segurança, depois de ter abandonado o núcleo sénior da família real britânica em 2020, juntamente com a mulher, Meghan Markle.

Harry tentou anular a decisão do Ministério do Interior, que decidiu que este não receberia automaticamente segurança policial enquanto estivesse no Reino Unido.

Contudo, o Supremo Tribunal de Londres decidiu que a decisão era legal.

"Há esta coisa acerca da segurança. Penso que poderá ter a ver com o que aconteceu com a mãe dele. Eu percebo-o. Ele está apenas traumatizado", defendeu.

"E percebo. Ele está a fazer estas coisas e toda a gente faz bullying com ele, mas não se lembram do trauma que ele acumulou. Acho terrível, porque ele continua a ser deixado de parte", afirmou.

O assunto é familiar à princesa Delphine - cujo 'meio' irmão, Phillipe, acabou por se tornar o rei dos belgas após o rei Alberto abdicar.

Depois de ter sido publicado um livro em 1999 no qual era revelado que o rei tinha tido um filho ilegítimo, a imprensa conseguiu descobrir que se tratava de Delphine, fazendo com que a sua vida mudasse repentinamente.

"A minha carreira sofreu muito", disse a princesa, artista profissional, afirmando que o público ficou contra ela mesmo sabendo que a culpa do 'affair' não seria sua.

Embora tenha lutado para ser igualmente reconhecida tal como os irmãos, esta garante que os títulos não são importantes para ela.

"Para dizer a verdade, nem faz o meu estilo", afirmou enquanto falava do título, notando que apenas tem um maior impacto na promoção de causas solidárias.