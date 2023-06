A coluna vertebral é uma estrutura fundamental para o nosso corpo, sendo responsável por fornecer suporte e proteção à medula espinhal. Muitos hábitos comuns do dia a dia podem comprometer a saúde da coluna e levar a diversos problemas.

De acordo com o médico ortopedista Luiz Felipe Carvalho, manter uma má postura é algo que todos têm consciência de que faz mal à saúde da coluna, mas existem outros hábitos que muitos acreditam serem inofensivos e que são lesivos para a saúde das costas.

6 hábitos comuns que podem prejudicar a coluna vertebral

1. Conduzir por longos períodos

“Permanecer sentado numa posição estática com um aparelho motor causando trepidação por um tempo prolongado pode exercer pressão excessiva sobre os discos intervertebrais e causar dores nas costas. Para minimizar esse problema, faça pausas regulares durante viagens longas, estique-se e faça alguns exercícios de alongamento”, explica o médico Luiz Felipe Carvalho.

2. Uso excessivo de salto alto

“O uso frequente de sapatos de salto alto pode alterar a curvatura natural da coluna, colocando pressão adicional sobre as articulações e os discos. Dê sempre preferência a sapatos mais confortáveis e com saltos mais baixos para reduzir o impacto na coluna”, principalmente pensando a longo prazo, pois muitas vezes o impacto não se dará imediatamente, mas sim ao longo do tempo”, indica o ortopedista.

3. Carteiras e mochilas pesadas

“Carregar carteiras ou mochilas pesadas num só ombro pode causar desequilíbrio e tensão nos músculos das costas. Opte por distribuir o peso igualmente entre os dois ombros ou utilize mochilas com alças largas e acolchoadas para melhor suporte, ou mais inteligente ainda é carregar a mochila sobre rodas sem pressão para a coluna”, sugere.

4. Dormir na rede

“Embora seja relaxante, dormir numa rede pode levar a uma postura inadequada da coluna durante o sono, causando desconforto e dores nas costas. Está longe de ser proibido, mas deve ser um hábito a ter com moderação, especialmente para pessoas com condições anteriores", explica Luiz Felipe Carvalho.

5. Mau uso do telemóvel

“Passar longos períodos curvado sobre o telemóvel ou tablet pode resultar em má postura e sobrecarga na coluna cervical em especial nas crianças e adolescentes. Mantenha o erão do dispositivo ao nível dos olhos e faça pausas frequentes para alongar o pescoço e as costas", adianta.

6. Cruzar as pernas

“Cruzar as pernas é um hábito absolutamente natural para muitos, mas se mantido por longos períodos pode afetar o alinhamento da coluna, causando tensão e desequilíbrio muscular. Por isso, evite essa posição e procure manter os pés apoiados no chão ou em suporte adequado para manter a postura correta", conclui o médico.