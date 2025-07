'Congela' está de volta às noites quentes de sábado à noite. Apresentado por Pedro Teixeira, o programa recebe a segunda temporada marcada por dois elencos de luxo.

É já a partir de dia 26 de julho que o público vai poder ver Evandro Gomes, Isaac Alfaiate, João Jesus, Angie Costa, Joana Duarte, Marta Gil, Nélson Évora, Sílvia Rizzo e Ukra, que vão colocar os seus limites - e medos - à prova.

Na apresentação à imprensa, onde o Fama ao Minuto esteve presente, os concorrentes desafiados falaram com os jornalistas e mostraram entusiasmo por abraçarem este desafio.

Marta Gil, que já tinha feito uma participação, garante que "sabia ao que vinha" mas que "foi pior do que alguma vez imaginou".

[Marta Gil] © TVI

"Tive que lidar com coisas que eu odeio e saímos daqui bastante sujos e a cheirar muito mal. Consegui fazer tudo, fui bem sucedida", confessou, entre gargalhadas dos colegas.

"Saí daqui mais forte psicologicamente. Houve uma equipa que tentou ganhar a seduzir o apresentador. Eu vi bem os olhares, as posições corporais", brinca Uckra. "Saí-me bem", garante.

Já Sílvia Rizzo confessou estar reticente em aceitar o convite mas está feliz por ter dito 'sim'. "Não aceitei logo no início, mas isto é um desafio que faz parte, e a vida é isto, não sabemos se estamos preparados, tudo pode acontecer. É superar. Estamos com apoio psicológico", revela, a brincar.

[Sílvia Rizzo] © TVI

Para o campeão olímpico Nelson Évora, a diversão faz parte mas não dá para esquecer a competitividade. "Não tinha ainda visto o programa na totalidade e quando chegámos aqui foi o choque total. Venho para me divertir, mas gosto de ganhar".

Apesar do ambiente leve e descontraído, à questão "repetiam a experiência?", há reticências no ar. "Não me faças essa pergunta já, mas gostei muito", revela Angie Costa.

"A pior parte é a espera, o não sabermos o que é que vem aí, o imprevisível", diz Joana Duarte sobre a experiência.

[Primeiro elenco 2.ª temporada 'Congela'. Faltam os membros João Jesus e Isaac Alfaiate] © TVI

O segundo elenco também traz caras bastante conhecidas dos telespectadores da TVI. Alexandra Lencastre, Duarte Gomes, João Bettencourt, Ana Guiomar, Filipe Vargas, Vasco Pereira Coutinho, Inês Herédia, Marco Costa e Miguel Azevedo prometem deixar as fobias de lado para momentos de pura diversão. Este grupo ainda está em gravações e revelam estar "ansiosos e com medo".

"O tempo de espera é uma tortura. Tenho medo de pombos e baratas", revela o humorista Vasco Pereira Coutinho.

E o mais competitivo? "É o Marco Costa", revela o grupo. "Aguento bem com o título, já o tenho há muito tempo. Ganhar não tem mal, gosto de ganhar, não quero dizer com isto que quero que alguém perca. Eu quero é ganhar".

[Marco Costa] © TVI

"O Marco influencia muito o apresentador, a produção e a realização, é um manipulador, é um bom concorrente", revela Alexandra Lencastre, em tom de brincadeira.

"A Alexandra é a jogadora mais forte", elogia Inês Herédia. "Eu estou habituada a sofrer", brinca Alexandra.

[Segundo elenco 2.ª temporada 'Congela'.] © TVI

Veja na galeria as imagens dos concorrentes da segunda temporada de 'Congela'.