Bruno de Carvalho voltou a fazer sérias acusações a respeito do 'Big Brother Verão'. O antigo participante do reality show da TVI insurgiu-se publicamente fazendo alegadas revelações sobre os comentadores e a produtora do programa, a Endemol. O ex-presidente do Sporting Clube de Portugal diz mesmo que se "'combinam coisas'" nos bastidores.

"Ser malcriado, provocador, fazer bullying, etc, é estar no centro da narrativa ou fazer jogo. Estas são as mentes que falam do 'Big Brother' e que 'combinam coisas' com a Endemol. Se não fosse grave até tinha piada", escreveu o empresário e DJ na rede social Instagram.

Bruno de Carvalho juntou às suas palavras um vídeo no qual Adriano Silva Martins dá no programa 'Dois às 10', da TVI, a sua opinião sobre quem deverá abandonar o 'Big Brother Verão' na gala do próximo domingo. Desta forma, o DJ deixou claro que o comentador que acusa é precisamente o anfitrião do 'V+ Fama' - programa do canal V+ TVI.

O antigo presidente do Sporting, importa referir, foi expulso do 'Big Brother Verão' por comportamento agressivo. Bruno de Carvalho empurrou os pés de Afonso Leitão propositadamente, tendo sido acusado de dar um pequeno pontapé ao colega de jogo.



© Reprodução Instagram - Bruno de Carvalho

A opinião de Adriano Silva Martins que originou a acusação de Bruno de Carvalho

Convidado a manifestar quem deveria, na sua opinião, abandonar o 'Big Brother Verão' na gala do próximo domingo, o comentador referiu que acha que pode ser Afonso Leitão o escolhido entre o leque de nomeados, mas considerou que a decisão não será justa.

"A minha perceção é que, efetivamente, o Afonso é o elo mais fraco entre estes quatro, embora eu ache que seja profundamente injusto que seja ele a sair porque ele esteve no centro da narrativa desde o primeiro dia até ao último, que espero que não seja no próximo domingo. E, sinceramente, acho que deu muito mais que a Bruna e muito mais que a Jéssica", defendeu.

Entre os nomeados, recorde-se, estão Catarina Miranda, Bruna, Jéssica Vieira e Afonso Leitão. O único a salvo é mesmo Viriato Quintela, que já se encontra na final por ter recebido o tão desejado passaporte.

Ainda no âmbito desta discussão no programa matutino da TVI, também Cristina Ferreira manifestou a sua opinião.

"Há aqui uma coisa que é, o Afonso não teve jogo só com a Catarina. O Afonso teve jogo com uma série de pessoas. Com o Bruno, com este e com aquele", apontou, referindo ainda que Jéssica "só teve jogo" com o Afonso e a Catarina Miranda.

'Big Brother Verão', apresentado por Maria Botelho Moniz, chega ao fim no próximo dia 12 de setembro. A final inédita decorre a uma sexta-feira e será aberta ao público, uma vez que irá decorrer em direto a partir do Parque dos Poetas - em Oeiras.