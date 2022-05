1. Maple syrup ou xarope de ácer

Uma ameaça para os devoradores de panquecas. O aquecimento global está a tornar as árvores de bordo (tipologia Ácer) mais pequenas e menos açucaradas. De facto, as temperaturas subiram entre 2 a 4 graus nos últimos 100 anos em algumas regiões do planeta, o que está a diminuir a qualidade e a quantidade de xarope de ácer produzida em todo o mundo.

2. Atum

Devida à excessiva procura de atum - para satisfazer as necessicdades vorazes dos apreciadores de sushi que não param de aumentar - este peixe já está na lista das seis espécies mais ameaçadas do planeta, de acordo com a World Wild Life (WWF).

3. Banana

A doença do Panamá não para de se alastrar. Já atingiu países como Moçambique e Jordânia. Trata-se de uma doença endémica que pode estragar uma produção de banana a 100%.

4. Abacate

O preço do abacate não para de aumentar, muito por causa da situação de seca global. Nos Estados Unidos, por exemplo, o maior produtor é o Estado da Califórnia. Aqui os preços aumentaram 36 vezes no último ano.

5. Mel

As abelhas estão a desaparecer. A proliferação da vespa asiática - que mata as abelhas - e outras pragas estão a colocar a produção de mel em risco. 24% das espécies de abelha da Europa estão em perigo de extinção de acordo com um estudo da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da UICN, União International para a Conservação da Natureza. Sem abelhas, não há mel.

6. Chocolate

Mais de metade da procura global de chocolate é produzida no Gana e na Costa de Marfim, duas áreas bastante afetadas pelo aquecimento global. Os cientistas acreditam que as alterações climáticas vão reduzir a produção de cacau drasticamente até 2030. Duas das maiores produtoras de chocolate, a Mars e a Barry Callebaut, admitiram recentemente que a população mundial está também a comer demasiado chocolate. Em 2013, consumimos cerca de 70.000 toneladas métricas de cacau.

7. Vinho

Não, o vinho não corre o risco de desaparecer. Mas algumas variedades deste podem deixar de ser vendidas. O aumento das temperaturas pode ameaçar as vinhas no Sul de Espanha, Norte de Portugal e na Califórnia, Estados Unidos, três das mais reconhecidas regiões de vinhos do mundo.

8. Café

Pestes, desflorestação, alterações climáticas. O café está a ser ameaçado por estes fenómenos. Mais meio grau de temperatura média global pode afetar a produção mundial de modo irreversível. Em países como a Índia, as chuvas fortes provocaram quebras de 30% na produção de café entre 2001 e 2011.

9. Salmão e peixe branco

O salmão depende dos fluxos dos rios para se reproduzirem. Mas o aquecimento global tem aumentado a temperatura da água nos seus habitats naturais, tornando a reprodução natural do salmão (e truta) mais escassa... Vai ter de começar a comer tubarão e outras espécies animais, uma vez que a excessiva captura de peixe branco - escamudo, pescada, arinca, besugo, bacalhau, dourada, robalo, badejo - está a diminuir a sua reprodução em ambiente selvagem, revela a WWF.

1o. Amendoim

Se ainda não provou manteiga de amendoim, está na hora de fazê-lo. Em breve este tipo de manteiga pode desaparecer do mercado. A planta do amendoim é inconstante e pode rapidamente deixar de dar fruto. Por outro lado, o aumento das temperaturas e a seca a longo prazo estão a ameaçar esta espécie, revela um relatório da agência norte-americana NOAA.