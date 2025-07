Rodrigo Guedes de Carvalho escreveu uma das habituais crónicas para o Expresso mas as suas palavras não agradaram a muitos internautas que fizeram questão de comentar a página de Instagram do jornal.

O jornalista da SIC partilhou a sua opinião sobre o insólito caso do concerto dos Coldplay - onde um casal de amantes foi filmado e a sua imagem projetada para a plateia e, consequentemente, para as redes sociais.

Este caso trouxe consequências para os dois - ele, Andy Byron, um famoso CEO que apresentou a sua demissão dias depois e ela, Kristin Cabot, a Diretora de Recursos Humanos da mesma empresa.

Para Rodrigo Guedes de Carvalho, este assunto não passou de "uma vergonha" da parte da banda britânica que usa a famosa 'kiss cam' [câmara do beijo, em português] para captar alguns casais presentes do evento. O jornalista criticou também as palavras de Chris Martin, o vocalista, que, perante a reação inusitada do par ( taparam a cara e baixaram-se, saindo do plano), referiu: "Ou são muitos tímidos ou estão numa relação extraconjugal".

E qual é, então, a opinião de Rodrigo Guedes de Carvalho?

"O que se passou no concerto dos Coldplay é uma triste vergonha, sim, mas não do homem e mulher filmados contra vontade. É uma vergonha da máquina dos Coldplay, que achou boa ideia fazer este número de circo (quantos mais malabarismos para esquecer a irrelevância musical), uma vergonha sobretudo do líder Chris Martin, com o seu comentário de palhacinho que anima aniversários de crianças.

"Chris Martin sempre me pareceu um medíocre que tem sorte com a época em que nasceu e actua, mas fico surpreendido com o grau de uma insensibilidade que, se não é, se assemelha muito à mais prosaica estupidez do ignorante", escreve Rodrigo Guedes de Carvalho.

"Foi uma agressão. Aquele homem e aquela mulher sofreram bullying global. O que torna tudo ainda mais triste é perceber que o bullying é selectivo. Dependendo das vítimas. Ouvimos bem a revoada de risos e aplausos por se tratar de um CEO apanhado numa infidelidade. Ah, a saborosa vingançazinha moral, ah, a prova dos males do capitalismo. Talvez contassem com solidariedade se fossem um par com outras características... Quero lá saber quem são. São vítimas de uma fúria de entretenimento bacoco que consiste em expor os outros e apontá-los ao escárnio da aldeia", concluiu o comunicador.

As reações à opinião de Rodrigo Guedes de Carvalho

Estas palavras geraram críticas na página de Instagram do Expresso. Algumas figuras públicas fizeram questão de comentar a publicação, como por exemplo Jessica Athayde que discordou da opinião do jornalista.

"A vergonha é de quem foi infiel e de nós todos que continuamos a dar tempo de antena a este momento quando o Mundo está caótico".



O ator Manuel Moreira também fez questão de comentar, referindo:

"O Rodrigo há duas semanas veio fazer bullying gratuito com um artigo nascido do nada (bloqueio criativo é uma coisa tramada) a gozar com casos imaginários de pessoas que se 'apaixonam por rebarbadoras' ou 'casam-se com árvores', usando a mesma linguagem que a extrema direita usa para desumanizar minorias.

Mas o bullying contra um CEO multimilionário que traiu a mulher em público é que é a derradeira fronteira do bullying para o Rodrigo. Fofo",escreveu o artista.



A par dos artistas, há vários comentários, entre os três mil disponíveis na publicação, que mostram desagrado por parte dos seguidores do jornal e até de admiradores do trabalho de jornalista de Rodrigo Guedes de Carvalho.

"Estou surpreendida consigo pela negativa e pela primeira vez! O espectáculos dos Coldplay funcionam assim, quem lá vai já sabe que pode ser filmado [...]Que desilusão esta sua análise Rodrigo Guedes de Carvalho", referiu uma internauta.

"Agora a banda é que é culpada pelos erros da vida privada dos outros? A banda obrigou-os a irem ao concerto? Um pouco de noção por favor", afirmou outra pessoa.

"O comentário do Chris Martin veio de um sítio de humor talvez precisamente por não imaginar que aqueles dois poderiam ser amantes num lugar tão público como um concerto", fez questão de escrever outro internauta.

"Filmados contra a vontade na privacidade de um espaço público? Eu só estou confuso se ele está a tentar desculpar a infidelidade conjugal ou se está só desesperado para defender um CEO", referiu outro seguidor do jornal.

Por outro lado, Fernando Rocha apoiou a opinião do jornalista, escrevendo o seguinte texto na publicação do Expresso:

"Estou 100% de acordo com o ponto de vista do Rodrigo. Independentemente se estamos a falar de uma infidelidade de alguém o que retiro daqui é que: Fala-se do escândalo mas não de nenhum hit novo dos Coldplay. Os Coldplay são falados mas ninguém falou daquilo a que eles se propõe que é arte musical", concluiu o humorista.



