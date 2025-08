Hoje é dia de festa para Gabriela Sobral. A diretora da Plural completa este sábado, dia 2 de agosto, 60 anos de vida. Vários amigos fizeram questão de lhe dar os parabéns publicamente através de partilhas nas redes sociais. A estes juntou-se Inês Herédia, com quem foi casada.

Nas stories do Instagram, a atriz, de 35 anos, partilhou uma fotografia na qual as duas posam com os filhos, os gémeos Luís e Tomás, de seis anos.

Na imagem, Herédia escreveu: "Feliz aniversário à minha eterna parceira no crime, última a sair da pista. Que seja o teu dia mais feliz".

Ora veja:

Imagem partilhada por Inês Herédia a propósito do aniversário de Gabriela Sobral © Instagram/Inês Herédia

Separação aconteceu em maio deste ano

No passado mês de maio, Inês Herédia emitiu um comunicado (também na sua página de Instagram), no qual confirmava a separação de Gabriela Sobral, com quem deu o nó em 2018.

"Foi o amor que nos juntou. A admiração mútua. As diferenças também. E a luta contra tudo e contra todos os preconceitos. O Luís e o Tomás são os nossos rostos de um amor sem fim, o reflexo de uma história de resiliência.

As histórias também se fazem de pontos. Sem finais. Porque uma separação será sempre sobre união quando a família está no centro de todas as decisões. Seremos sempre mães e família, seremos sempre confidentes e, no nosso caso, também os percursos profissionais se continuam a cruzar", referiu no comunicado.

Este terminava como "outubro de 2024", dando desta forma Inês a entender que o rompimento terá acontecido no ano passado.