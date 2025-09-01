Ana Duarte falou aos jornalistas esta segunda-feira, 1 de setembro, horas depois de ter sido expulsa do 'Big Brother Verão'. A poucas semanas da grande final, a cantora abandonou o jogo por decisão do público.

Uma "experiência única" que terminou sem arrependimentos

"Sinto-me muito orgulhosa do meu percurso. Do meu pequeno percurso, vá", reagiu ao ser questionada sobre a possibilidade de se ter sentido arrependida de entrar no reality show da TVI.

"Se soubesse o que se passava cá fora, mais do outro lado, menos bom, já tinha saído para proteger os meus. Mas voltaria a entrar, voltaria a fazer o mesmo. Se calhar, com as coisas um bocadinho mais organizadas para não ficar tão preocupada com o que deixei cá fora. Mas, sem dúvida alguma, não me arrependo de nada, mesmo. Foi uma experiência única."

Sobre a organização que gostaria de ter conseguido antes de entrar nesta aventura, Ana explicou referir-se ao facto de estar a mudar-se do Porto para Lisboa.

A cantora terminou recentemente uma relação de 10 anos, com aquele que diz ser o grande amor da sua vida. Vivia no Porto ao lado do ex-companheiro, mas terminada a relação decidiu rumar a Lisboa com a filha, Riana, de 12 anos.

Quanto aos motivos da mudança, Ana explica que é em Lisboa que tem suporte familiar e que apenas a relação de longa data a prendia ao Porto.

"Entrei com o coração cheio e bem resolvido. A minha vida é que ainda não estava resolvida. Tive que ficar com o meu ex-companheiro no Porto, porque a minha filha ainda tinha escola. Nós ficámos muito bem resolvidos", contou a respeito do fim do namoro.

O que a levou a rejeitar o primeiro convite para entrar no 'BB Verão'?

Ana Duarte apenas aceitou entrar no 'BB Verão' ao segundo convite da produção e, por isso, acabou por surgir no jogo a meio. A cantora contou que foram os compromissos profissionais que a levaram a rejeitar a primeira proposta da TVI.

"Foi mesmo o trabalho [que me levou a dizer não]. Eu não podia perder o trabalho que tinha. Precisava muito do dinheiro. Foi por isso que rejeitei a primeira proposta. Vou ser sincera, fiquei muito, muito triste. [...] Há muito dinheiro envolvido, muitas burocracias. Pensei que possivelmente iriam-me pedir, se calhar, dinheiro de volta. Mas não."

Romance com Viriato é uma possibilidade?

A relação entre Ana Duarte e Viriato Quintela ficou marcada na casa do 'Big Brother Verão' por momentos de grande tensão e alguma picardia.

Muito se especulou sobre uma possível paixão, particularmente depois de alguns 'piropos' atirados pelo ator - palavras que chegaram a incomodar a cantora.

"Ele diz coisas que não lembra nem ao menino Jesus. Estava ali assim um bocadinho desorientado. Mas gosto muito do Viriato, é um homem muito educado, muito culto", disse, assegurando ter vontade de manter uma amizade fora do programa.

"Vou querer falar muito com ele porque, realmente, é uma pessoa muito especial. Digo que ele é um menino, um homem, muito especial. Mas pronto, ali eu tinha mesmo que ter o meu posicionamento para ele entender também que não devia passar a linha", apontou.

Sobre a hipótese de um envolvimento amoroso entre ambos, assegurou de imediato: "Não, de todo. Nem da parte dele. Acho que lá dentro é tudo muito intenso".

"Ele dizia que eu era o tipo de mulher que ele gostava. E até aí tudo bem. Mas havia comentários que ele proferiu e que eu não gostei, senti-me desconfortável. Falei disso lá dentro", completou a respeito do tema.

Curva da vida polémica? "Não mudava nem uma linha"

Ana Duarte garantiu não ter sentido receio em fazer no 'BB Verão' a sua curva da vida, momento em que falou publicamente sobre o divórcio com Ricardinho. Ainda que sem referir o nome do antigo jogador de futsal, Ana Duarte disse ter ficado sem nada depois da separação.

"Disse o que acho que devia ter dito, não mudava nem uma linha. Tive muito cuidado em fazê-lo, porque nunca referi o nome de ninguém. Nem da minha paixão, nem do amor da minha vida", referiu, explicando ter-se tratado de uma "curva da vida sincera" e que voltaria a "fazer de novo".

Como está a filha de Ana Duarte e Ricardinho após toda a polémica?

Riana esteve no programa 'Dois às 10' depois da curva da mãe e de o pai, Ricardinho, ter tornado público um comunicado através do qual desmentia muitas das informações passadas pela antiga companheira.

A menina, de apenas 12 anos, mostrou-se triste com toda a situação, particularmente com o alegado afastamento do pai. Porém, Ana Duarte assegurou-nos de que Riana está bem.

"Estivemos toda a noite juntinhas. Ela estava preocupada. Estava muito ansiosa para falar comigo. Ela dizia que queria falar comigo e agarrava-se à minha almofada a chorar, porque precisava muito da mãe. E eu senti todas as vezes que a minha filha chorou. Ela vinha logo ao meu pensamento.

Se eu soubesse que isto estava a acontecer cá fora, já tinha saído há muito mais tempo. Mas ela está bem. A mãe está sempre do lado dela e vai estar com ela para tudo. A preocupação dela era defender a mãe. Mas está tudo certo. Agora estou cá fora para cuidar dela", frisou.

Riana tinha estado presente em várias galas do 'Big Brother Verão' e até na referida entrevista ao 'Dois às 10', em que esteve ao lado dos avós, porém ontem não surgiu diante das câmaras. A cantora explica que a decisão teve como objetivo "proteger um bocadinho" a jovem menina. "Teve que ser. Temos que pensar que tem 12 anos."

A respeito da reação de Ricardinho, a cantora admitiu ter ficado em "choque". "É um choque porque nunca pensei que pudesse tomar proporções tão grandes. Mas vou ficar a aguardar que seja tudo resolvido nas entidades em que tem de ser resolvido."

Questionada se pondera avançar com um processo contra o 'ex', garantiu que "não" o irá fazer. Já a respeito das notícias que dão conta de que o famoso antigo jogador de futsal irá mesmo seguir para o tribunal devido às declarações feitas por Ana Duarte no 'BB Verão', esta revelou que aguarda ser notificada pelo tribunal devido a um alegado processo movido por Ricardinho desde janeiro deste ano.

"Estou à espera. Desde janeiro que estou à espera de ser notificada pelo tribunal. Portanto, pode ser que seja agora", disse.

Quisemos saber se o referido processo se prende com questões relacionadas com a filha do ex-casal, e a resposta foi: "Principalmente. Vamos aguardar."

"Não tenho medo de nada. Estou à espera que venha tudo - de bom e de mau. Já sabia que poderia acontecer, não nesta intensidade", apontou ainda sobre a 'guerra' com o 'ex'.

Ana Duarte recusou, contudo, revelar os motivos pelos quais o casal teve um divórcio litigioso. Separaram-se em 2015, mas apenas em 2019 focaram oficialmente divorciados e, aparentemente, têm ainda questões pendentes.

A cantora assegura que as divergências não estão relacionadas com dinheiro, uma vez que não quis nada do ex-marido, nem com a guarda da filha, assunto sobre o qual sempre estiveram de acordo. Contudo, Ana Duarte não pondera revelar a verdade nem mesmo depois de tudo estar resolvido em tribunal.

"Vai ficar comigo. Nunca o fiz [contar o que aconteceu]. É uma coisa nossa. Fica entre nós", assegurou.

"Preciso mesmo muito de trabalhar"

Terminada a participação no reality show da TVI, Ana Duarte quer agora focar-se no trabalho.

"Quero muito, muito trabalho, porque preciso mesmo. Perdi o meu trabalho todo, perdi muito dinheiro", admitiu. "Mas sei que haverá coisas boas, tenho fé que sim, porque o bem vence sempre e Deus tem visto a minha luta diária."

"Que agora a nossa vida comece do zero, mas feliz, junto dos meus, junto daqueles que me amam de verdade", completou.

