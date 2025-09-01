"Notícia do ano", foi desta forma que Belém Silva partilhou publicamente que está grávida do sexto filho.

A influenciadora digital portuguesa, que conta com 122 mil seguidores na rede social Instagram, onde se destaca sobretudo por conteúdos ligados à maternidade, anunciou a grande novidade com um vídeo e fotografias captadas numa sessão de família.

"Vou ser mãe de seis. Isto vai muito além do que eu alguma vez podia imaginar. Aliás, ainda é difícil de acreditar. Acredito que cada caminho tem um motivo, mesmo quando parece confuso ao início. E este meu caminho tem tanto de inesperado como de incrível! Lucky me [sorte a minha]", declarou publicamente.

Nos comentários da partilha foram muitos os seguidores e figuras públicas a felicitarem Belém Silva e a família.

"Engoli em seco. Que corageeeeem! Muitos parabéns, família bonita", disse Jéssica Antunes, antiga concorrente do 'Big Brother'.

"Que loucuraaaaa! Parabéns. Sempre soube que iam ao 6.º", escreveu a atriz e influenciadora Sandra Silva.

Rebeca Caldeira, Carolina Pinto e Catarina Gouveia parabenizaram igualmente Belém Silva.

Recorde-se que, além da criação de conteúdos digitais na sua página de Instagram, Belém Silva tem em conjunto com Maria Madalena Mateus, que também está grávida do terceiro filho, o podcast Part-Time MILFS.

Eis abaixo as publicações através das quais foi anunciada a grande novidade:

'Baby boom' no universo digital

Belém Silva não é a única influenciadora digital dedicada aos conteúdos sobre maternidade a aumentar a família em breve.

"A maior (e melhor) surpresa de 2025", foi assim que a influenciadora digital Maria Madalena Mateus anunciou que está grávida do terceiro filho.

Já Mafalda Magalhaez aguarda a chegada do quarto filho, um menino.

"Bebé número 4 a caminho. Estamos muito felizes, realizados e entusiasmados. Deus foi muito bom connosco e permitiu-nos viver o milagre da vida pela quarta vez mesmo quando achávamos que já não seria possível vivê-lo novamente. Um bebé muito planeado e desejado.

Queremos muito, desta vez, viver e desfrutar de uma gravidez feliz, tranquila, saudável e cheia de boas energias. Desejem-nos sorte", disse a criadora de conteúdo digital ao partilhar publicamente a novidade.

Mafalda engravidou depois de ter tido uma perda gestacional e complicações graves relacionadas com as anteriores gestações.

Joana Vaz, outra famosa criadora de conteúdo digital, deu à luz o segundo filho, uma menina, a 12 de agosto deste ano. A bebé Julieta junta-se ao pequeno Henrique.

"Bem-vinda, Julieta. 12.08.2025 o nosso mundo ficou mais cor-de-rosa. Agora a nossa família está completa", declarou ao partilhar as primeiras imagens da bebé.