Catarina Miranda, Viriato Quintela e Ana Duarte eram os concorrentes nomeados nesta última semana. A pessoa que foi escolhida para deixar a 'casa mais vigiada do país' foi Ana Duarte, ex-companheira do ex-jogador português de futsal Ricardinho.
Assim que chegou a estúdio, Ana Duarte ficou em lágrimas ao ver a família. Em conversa com Maria Botelho Moniz e ao partilhar as suas primeiras palavras sobre esta experiência, disse: "Já estava tão cansada. Não estava à espera que o jogo fosse tão intenso e ter a sardanisca da Catarina Miranda... Meu Deus. Adorei a experiência, mas eu preciso dos meus."
Questionada sobre Viriato, e depois de ter cumprimentado a mãe do colega, comentou: "Apesar de discutirmos, porque ele é muito chato, perdoe-me [que é seu filho], mas temos mais coisas em comum do que aquilo que pensamos."
Depois de a gala terminar, Ana Duarte refletiu sobre a saída do reality show: "A minha família... Já estava a precisar destes abraços. Ainda estou a processar tudo, mas estou muito feliz por estar cá fora. Era [a minha vontade sair]. Já estava muito cansada de lá estar, cansada do jogo. Mas estou feliz, realizada, não me arrependo nada de ter entrado e foi uma experiência incrível."
E o que leva para casa desta aventura? "As pessoas, as dinâmicas mais positivas. A experiência em si vou levar para a minha vida, sem dúvida. Todos os momentos bons. Os maus ficam lá dentro."
Ana Duarte, por fim, partilho que gostava que quem vencesse o 'Big Brother Verão' fosse Bruna ou Jéssica.
Durante o programa houve outras surpresas, como o facto de haver um concorrente a conseguir um passaporte para a final. E essa conquista foi de Viriato.
Entretanto, como seria de esperar, na gala de domingo, dia 31 de agosto, foi ainda escolhido o próximo líder da 'casa mais vigiada do país'. Bruna foi quem recebeu esse papel.
De recordar que esta edição do 'Big Brother' vai terminar no dia 12 de setembro e de forma inédita. A última gala será ao ar livre, no Parque dos Poetas, em Oeiras, e a entrada é livre.
Ana Duarte e a curva da vida com partilha sobre divórcio de Ricardinho que mereceu resposta do ex-futebolista
De lembrar também que Ana Duarte falou sobre a separação de Ricardinho na 'Curva da Vida'. "Foi um divórcio muito litigioso. Saí sem nada, zero. Tive que vender tudo, perdi a minha casa, fui para a casa dos meus pais", disse.
Por sua vez, Ricardinho fez questão de reagir: "As alegações que me foram atribuídas não correspondem à realidade, carecem de fundamento e serão devidamente apreciadas, em breve, pelo tribunal competente.
A relação com a Ana Duarte, terminou por razões privadas, e o divórcio, como a mesma melhor saberá, foi realizado por mútuo consentimento, conforme consta da ata de conciliação que correu termos na Conservatória de Registo Civil, sendo, portanto, totalmente falso que se tenha tratado de um processo litigioso. Aliás, o mesmo decorreu numa altura em que a Ana Duarte, inclusivamente, já havia refeito a sua vida pessoal. Sempre agi de acordo com os meus deveres familiares e legais, nunca faltando ao apoio devido."
