Catarina Miranda, Viriato Quintela e Ana Duarte eram os concorrentes nomeados nesta última semana. A pessoa que foi escolhida para deixar a 'casa mais vigiada do país' foi Ana Duarte, ex-companheira do ex-jogador português de futsal Ricardinho.

Assim que chegou a estúdio, Ana Duarte ficou em lágrimas ao ver a família. Em conversa com Maria Botelho Moniz e ao partilhar as suas primeiras palavras sobre esta experiência, disse: "Já estava tão cansada. Não estava à espera que o jogo fosse tão intenso e ter a sardanisca da Catarina Miranda... Meu Deus. Adorei a experiência, mas eu preciso dos meus."

Questionada sobre Viriato, e depois de ter cumprimentado a mãe do colega, comentou: "Apesar de discutirmos, porque ele é muito chato, perdoe-me [que é seu filho], mas temos mais coisas em comum do que aquilo que pensamos."

Depois de a gala terminar, Ana Duarte refletiu sobre a saída do reality show: "A minha família... Já estava a precisar destes abraços. Ainda estou a processar tudo, mas estou muito feliz por estar cá fora. Era [a minha vontade sair]. Já estava muito cansada de lá estar, cansada do jogo. Mas estou feliz, realizada, não me arrependo nada de ter entrado e foi uma experiência incrível."

E o que leva para casa desta aventura? "As pessoas, as dinâmicas mais positivas. A experiência em si vou levar para a minha vida, sem dúvida. Todos os momentos bons. Os maus ficam lá dentro."

Ana Duarte, por fim, partilho que gostava que quem vencesse o 'Big Brother Verão' fosse Bruna ou Jéssica.

Durante o programa houve outras surpresas, como o facto de haver um concorrente a conseguir um passaporte para a final. E essa conquista foi de Viriato.

Entretanto, como seria de esperar, na gala de domingo, dia 31 de agosto, foi ainda escolhido o próximo líder da 'casa mais vigiada do país'. Bruna foi quem recebeu esse papel.

De recordar que esta edição do 'Big Brother' vai terminar no dia 12 de setembro e de forma inédita. A última gala será ao ar livre, no Parque dos Poetas, em Oeiras, e a entrada é livre.