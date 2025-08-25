A gala do 'Big Brother' deste domingo ficou marcada, para além da expulsão de Kina, pela curva da vida de Ana Duarte.

A cantora nasceu em 1986 em Castelo Branco, cidade de abandonou, juntamente com os pais, aos dez anos de idade para perseguir o sonho de ser cantora.

Porém, quando chegaram à capital, os pais perderam todo o dinheiro que tinham.

"Ficámos sem carro, sem casa, sem nada. Fomos viver durante dois anos sete pessoas num T2. Tive que crescer muito rápido, tinha muita responsabilidade. Com doze anos fazia três concertos por dia", começou por contar.

A relação de Ana Duarte com Ricardinho que acabou da pior forma

Com 22 anos, Ana Duarte conheceu Ricardinho, jogador de futsal.

"Foi uma paixão avassaladora, em quatro meses de namoro eu fui pedida em casamento. Aos 23 anos casei-me. O meu noivo recebe uma proposta para jogar no Japão, parei a minha vida durante esses cinco anos para me dedicar ao sonho de outra pessoa.

Sofri muito, sentia-me inútil. Era só dona de casa [...] também tínhamos algumas discussões. Acho que foi aqui que comecei a entrar numa pequenina depressão", revela Ana Duarte.

Em 2011 foram viver para a Rússia. "Foram meses muito duros, ele pedia muito um filho". Quando volto da Rússia tivemos a nossa primeira discussão a sério e falámos em divórcio. Mas entretanto eu descubro que estou grávida", confessou a cantora.

A gravidez vivida em solidão e o divórcio: "Fiquei sem nada"

Ana Duarte revela que, apesar de Ricardinho querer muito ser pai, ela viveu este período só com a mãe ao seu lado.

"Ele só me acompanhou na primeira consulta, o resto das consultas foi a minha mãe. Foi a minha mãe que teve comigo no parto. Tentámos estar em harmonia mas em 2014 perto do Natal descubro toda a realidade [...] Decidimos divorciarmo-nos", revela.

"O dia do divórcio foi muito difícil porque descobri realidades que me passavam ao lado. Eu tinha o pai da minha filha num pedestal. Foi um choque. Foi aqui que apanhei a minha depressão a sério. Não conseguia comer, cuidar da minha filha, foi muito duro.

Foi um divórcio muito letigioso. Eu saí sem nada, sem nada, zero. Tive que vender tudo, perdi a minha casa, fui para a casa dos meus pais. [...] Ninguém conhecia a Ana Duarte. Esta pessoa tirou-me o chão mas Deus está sempre do meu lado e consegui", concluiu a artista.

Em 2015 conheceu o "grande amor da sua vida"

No ano seguinte conhece uma pessoa muito especial. "Comecei a sentir-me amada, leve mas não foi um namoro fácil. Eu vinha de um sítio destruída como mulher, desconfiava de tudo. Decidimos viver juntos e rumei ao Porto com a minha filha.

Foi ele que assistiu ao primeiro dia de escola da minha filha enquanto aqui (refere-se a Ricardinho, o pai da filha) era só por telefone. Até aos dias de hoje. Eu sofro por ela e eu sei o que ela sofre (neste momento a filha de Ana Duarte está no estúdio e começa a chorar ao ouvir a mãe).

Passados dez anos de estar com o amor da minha vida, terminámos. Falo dele com leveza, esta pessoa nunca me fez mal, pelo contrário", referiu a cantora.

Veja aqui a curva da vida de Ana Duarte.