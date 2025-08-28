Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se em 2022 durante o programa 'Big Brother Famosos'. A conexão surgiu ente os dois e começaram a namorar ainda dentro da casa mais vigiada do país.

A partir daí a relação evoluiu e culminou num casamento intimista a 25 de março de 2024 na ilha da Madeira, terra natal de Bernardo.

E esta quinta-feira, 28 de agosto, o casal celebrou outro passo neste amor: compraram uma casa em conjunto. A novidade foi partilhada nas redes sociais dos dois.

Primeiro foi a influencer a mostrar um vídeo onde aparecem felizes na parte exterior da habitação.

"Vamo-nos mudar!!! Deus é incrível o tempo todo. Estou muito feliz em compartilhar, sei o quanto torcem por mim, na verdade, é o mesmo que torço por vocês. Ao longo da minha vida tive muitas casas, foram muitos lugares e hoje com o coração tão feliz e em paz que digo que vamos ter um novo lar", escreveu Bru, como carinhosamente é tratada.

Mais tarde foi Bernardo a mostrar aos seguidores a felicidade vivida a dois com duas fotos: uma do interior da casa onde é possível ver que tem dois andares e outra na parte de fora do local.

"Juntos conseguimos tudo. O nosso novo lar, onde vamos continuar a crescer e criar a nossa família. Agora só falta encher com as minhas tralhas que a Bru tanto adora", escreveu o piloto.

Bruna Gomes parece viver uma bonita fase da sua vida. Para trás ficam episódios mais tristes como a depressão que enfrentou em 2022, depois de terminar o namoro com o youtuber Felipe Neto e antes de deixar o Brasil e rumar a Portugal para participar na experiência.

"Estava triste e no fundo do poço, não sabia como sair daquela situação", revelou a Cristina Ferreira.