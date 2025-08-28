Cristina Ferreira irá completar 48 voltas ao sol no próximo mês, no dia 9 de setembro.

Conforme revelou numa partilha nas redes sociais, a apresentadora da TVI já se encontra em "contagem decrescente" para a celebração do seu aniversário, uma data muito especial para si.

Na publicação, feita na sua página de Instagram, a apresentadora lembra uma sessão fotográfica que fez no seu aniversário de 2022, altura em que tinha o cabelo curto, acima dos ombros, um corte conhecido como 'bob'. Ao rever este visual, Cristina ficou com vontade de voltar a cortar o cabelo.

"Em contagem decrescente para fazer anos. Sempre gostei de os celebrar. E estas são das minhas fotos favoritas de sempre. Sempre que as vejo apetece-me cortar o cabelo. Corto?", questionou.

As respostas não tardaram em chegar. A atriz Sofia Ribeiro escreveu: "Corta! Também vou cortar! Haja extensões".

Vanessa Rebelo acrescentou: "Ficas maravilhosa. Eu ainda não tive coragem".

Já Dália Madruga realçou: "Eu cortei ontem e foi uma bela terapia".

Rubén Correia, mais conhecido como Rubinho e um dos melhores amigos da apresentadora, mostrou ter uma opinião diferente: "Fica quieta! Achas que vais acordar todos os dias com o cabelo super esticado? Estás ótima como estás!"

Qual é a opinião do leitor? Cristina Ferreira deve ou não adotar um novo visual?

Cristina Ferreira prepara-se para voltar aos reality show

Dias depois de celebrar o seu aniversário, eis que Cristina Ferreira verá uma vez mais a sua agenda lotada devido ao 'Secret Story 9', cuja estreia acontece também em setembro. Esta é uma edição que promete uma vez que os concorrentes estarão a lutar pelo meu prémio final de sempre: cerca de 250 mil euros.

"A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa. O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes", realçou a estação de Queluz.