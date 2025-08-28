A propósito do vídeo que mostra agressões de um homem em Machico, Madeira, à companheira e à frente do filho menor, eis que nas redes sociais se reacendeu o debate sobre a violência doméstica e as profundas marcas que este flagelo deixa nas vítimas.

Várias personalidades, conhecidas e anónimas, partilharam a sua própria história, como foi o caso de Vânia Sá, conhecida por ter participado em vários reality show da TVI.

Na sua página de Instagram, a empresária revelou que também ela foi vítima de violência, deixando um importante apelo aos seguidores.

"Fui vítima de violência e sei bem o que isso significa. Nem sempre a violência se vê, nem sempre deixa nódoas negras. Muitas vezes, a marca maior fica por dentro, escondida no silêncio. Eu não me sentia mais fraca — sentia-me presa numa dependência emocional que me fazia acreditar que a culpa era minha", começa por dizer.

"Tenho pena que as pessoas só falem de violência quando há um caso visível, registado, quando na verdade muitas vezes ela começa de forma invisível, pela violência psicológica. E essa pode ser tão destrutiva quanto qualquer outra", diz ainda.

"Eu fui uma vítima que teve sorte — saí com vida na iminência dos meus 20 anos. Hoje olho para trás e reconheço que sou uma mulher ainda mais forte por tudo o que passei (ou quero acreditar nisso)", realça.

Por fim, deixa um apelo: "Não olhem só para os casos televisivos, para a câmara que filmou. Muitas vezes basta olhar para a amiga do lado. Muitas vezes basta olhar para a senhora no café. Muitas vezes basta olhar — verdadeiramente olhar — para conseguir ajudar alguém. Ps: Tinha 18 anos, hoje tenho 32. Estejam alertas sempre!".

Homem que agrediu mulher na Madeira encontra-se em prisão preventiva

Após o vídeo da agressão se ter tornado viral nas redes sociais - sendo replicado pela comunicação social - eis que o agressor em questão foi interrogado pelas autoridades, encontrando-se atualmente detido, conforme avançou esta quinta-feira, 28 de agosto, o Diário da Madeira.

Para além de estar detido, o homem ficou impedido de contactar quer com o filho, quer com a companheira. "A detenção ocorreu após a emissão e entrega de mandados de detenção fora de flagrante delito por parte do DIAP - MP à PSP pelas 18h00, tendo o suspeito sido intercetado pelas 19h28", informou a PSP num comunicado que emitiu esta terça-feira.

As imagens das agressões, que aconteceram na presença do filho do casal, de nove anos, foram captadas por câmaras de videovigilância na casa da vítima. No vídeo vê-se o homem a aproximar-se da porta de uma casa e a tocar à campainha. De seguida, começam os gritos e agressões. A criança tentou proteger a mãe e implorou ao pai que parasse.