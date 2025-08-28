Assim que nasceu o príncipe George já tinha o futuro traçado. Um dia será o rei do Reino Unido, papel para o qual já se encontra a ser preparado.

Contudo, o filho mais velho do príncipe William e da princesa Kate nem sempre teve consciência do grande papel de responsabilidade que herdaria no futuro. Isto porque os pais, os príncipes de Gales, quiseram proteger George ao máximo, de maneira a que este pudesse desfrutar do seu crescimento.

"[O George] teve uma infância normal", disse o biógrafo real Robert Lacey à revista People.

Lacey revela que William "adiou" a decisão de revelar a George qual seria o seu futuro "até ao último momento possível".

"Mostra um cuidado especial e consideração", realçou. "Também nos mostra de alguma forma como é que William se sentiu com o peso da coroa", continuou.

Segundo o autor, William tem tido cuidado com a sua escolha de palavras nas conversas que mantém com o filho mais velho, pois não quer que George sinta o peso das expectativas.

"Imagino que quando o William falou com o George sobre isto, ele usou a palavra 'destino' em vez de 'dever'. Dever dá a sensação de se estar preso; destino sugere uma ideia de escolha", argumentou.

William, de 43 anos, é o próximo na linha de sucessão ao trono, logo a seguir ao pai, o rei Carlos III, que foi coroado a 6 de maio de 2023.

Especialistas reais acreditam que William está cada vez mais próximo de se tornar rei uma vez que Carlos III foi diagnosticado com um cancro no ano passado o qual, conforme a imprensa internacional chegou a especular, seria incurável.

Fontes revelaram que William pode adiar a concessão do título de príncipe de Gales a George se este não terminar o ensino secundário antes de se tornar o próximo herdeiro. "Eles querem que ele tenha liberdade, antes de lhe dar quaisquer títulos reais", disse uma fonte do palácio à revista.

Por seu turno, um outro autor real, de nome Robert Hardman, revelou que William está comprometido com a educação do futuro rei.

"O William leva tão a sério o seu papel enquanto pai do futuro rei, como o seu enquanto futuro rei. É essa a chave. A sua prioridade é garantir que os filhos desfrutem [da realeza] em vez de a temerem", notou.

William e Kate, que também são pais da princesa Charlotte, de 10 anos, e do príncipe Louis, de sete, querem educar os filhos de uma forma mais moderna do que foi feito por gerações anteriores.

Por exemplo, estes 'ignoraram' a tradição ao inscrever George numa escola mista, em vez de uma apenas para rapazes.

"Isso vai ao encontro do desejo de William de fazer as coisas de uma forma mais moderna ao colocar os três filhos na mesma escola", disse o também especialista em realeza Bedell Smith. "É uma nova direção — inovadora para a família real", completou.