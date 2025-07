Bruna Gomes marcou presença esta sexta-feira, no programa 'Dois às 10', da TVI, onde em conversa com Cristina Ferreira recordou a luta contra a depressão, a adaptação a Portugal e ainda abordou os rumores sobre a possibilidade de vir a ser mãe em breve.

A criadora de conteúdo digital passou por uma depressão profunda, há cinco anos, depois de terminar o namoro com o youtuber Felipe Neto - famoso em todo o mundo.

Ao recordar este momento particularmente delicado, Bruna Gomes realça hoje a importância de valorizar "o simples e aquilo que nos preenche a alma de verdade".

"No momento em que eu estava triste e lá no fundo do poço, quando eu não sabia como sair daquela situação, eu não me lembrava disso", disse, assumindo que tinha deixado de lado as coisas simples da vida.

Meses depois deste período delicado, Bruna Gomes rumou a Portugal para participar no 'Big Brother Famosos', edição de 2022. Não levou o prémio para casa, mas encontrou o amor ao lado do piloto Bernardo Sousa.

Voltou a entrar num reality show logo de seguida, o 'Big Brother - Desafio Final', e desta vez venceu o prémio final. Conquistou os portugueses, encontrou a cara-metade e decidiu ficar por cá.

A adaptação difícil a Portugal

Ainda que com o coração preenchido e bem acolhida, Bruna Gomes admite que a adaptação a Portugal não foi fácil. O principal entrave? As saudades da família que ainda hoje lhe apertam o coração.

"No começo não foi nada fácil, passei por um período muito solitário por tentar adaptar-me às coisas simples do dia-a-dia", revelou, assumindo ter-se sentido "um pouquinho perdida".

"Aqui construí uma família, que são as pessoas que me acolheram aqui", apontou ainda, mostrando-se feliz e orgulhosa por ter, muitas vezes, oportunidade de representar os brasileiros a viver em Portugal.

Bebé a caminho?

Bruna Gomes respondeu ainda aos rumores que dão conta de que poderá em breve ser mãe do primeiro filho, fruto do casamento com Bernardo Sousa.

"Estamos a tentar. Ele [o bebé] é muito desejado, por todo o mundo, pela minha família, por nós. Essa criança é desejada por muita gente desde sempre e quando Deus quiser ela vai estar aqui", afirmou, confirmando que o casal está a tentar engravidar.

A respeito da pressão que familiares, amigos e fãs fazem sobre este tema, a criadora de conteúdo digital diz estar tranquila. "Não me causa nada. Porque eu sou uma pessoa zero influenciável, não muda nada no meu dia o que a pessoa acha."

Desejosa de ser mãe, Bruna Gomes assume viver a espera com tranquilidade mas já com alguns itens de criança comprados e guardados à espera do momento em que irá concretizar este sonho.

Os nomes do bebé, que em breve poderá estar a caminho, também já estão escolhidos. Caso seja menina irá chamar-se Caetana e no caso de ser menino será Jaime.