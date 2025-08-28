E a resposta é...Mónica Sintra. A artista, de 47 anos, feitos a 10 de junho, resolveu brindar os seguidores no Instagram com uma foto de quando era criança.

Na imagem podemos ver que o gosto pela música vem desde tenra idade já que a artista está de microfone na mão.

"Continuamos a recordar o passado. O passado positivo, aquele que me faz sorrir. E a música sempre fez parte desse passado.

Desde pequena que as melodias me cercam e que adoro pegar num microfone e 'deitar cá para fora' alegrias, dores ou até mesmo mágoas. É assim que sou feliz. E vocês? Desde pequenos que sabiam o que queriam ser? ", questiona a cantora aos seguidores na legenda da fotografia.

O início de carreira de Mónica Sintra

Mónica Sintra começou a carreira em 1992 no coro Jovens Cantores de Lisboa tendo gravado dois discos. A artista participou ainda no programa apresentado por Manuel Luís Goucha, 'Momentos de Glória', ficando em primeiro lugar.

Depois de ter aulas de canto, lança o single de estreia 'Tu És o Meu Herói', em 1994. Um ano depois chega o disco 'Bola de Cristal'.

Foi em 1998 com o trabalho 'Afinal havia outra' que recebe o seu primeiro disco de platina, título de repete em 1999 com o disco 'Na minha cama com ela'.

'É bom que me beijes', 'A noite grita por mim', 'Em Tudo Foste o Melhor', 'Caviar' e 'Muita Areia Para Ti' são outros dos seus singles mais conhecidos.

Mónica Sintra e a pressão da imagem

Em entrevista a Tânia Ribas de Oliveira, em fevereiro de 2024, a artista recordou o início da carreira e os problemas que enfrentou devido à pressão com o corpo. Mónica já referiu publicamente ter enfrentado distúrbios alimentares como anorexia e bulimia.

"Sentia-me profundamente sozinha […] Sentia que por um lado estava a cumprir o meu sonho, mas que não era merecedora do meu sonho, porque não tinha o corpo perfeito, não tinha as medidas standard, porque também me diziam: 'Tu para teres sucesso tens de emagrecer mais'. 'Tu para teres sucesso tens de fazer uma operação'. E fiz, na altura fiz e correu mal", referiu.

"Eu vivia um bocadinho aprisionada no meu corpo. Achava que o sucesso dependia daquilo que eu pudesse passar com a minha imagem. Por isso é que hoje é uma luta diária", afirmou a Tânia Ribas de Oliveira.

O amor na vida de Mónica Sintra

Mónica Sintra vive uma relação apaixonada com Pedro Santos, com quem tem feito questão de viajar um pouco por todo o mundo. A artista é ainda mãe de Duarte, de 13 anos, fruto de uma relação anterior.

