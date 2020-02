Darwin comia Tapir, George Washington ketchup de cogumelos. Os gostos extravagantes na história

Alfred Hitchcock, cineasta (1899-1980)

Se há realizador que deixou uma assinatura perene num género cinematográfico, esse homem é Alfred Hitchock, o “Mestre do Suspense” que nos legou filmes como “Os Pássaros” ou “Vertigo”. Consta que, à mesa, o cineasta adorava um bolo que continha entre os ingredientes presunto, ovos, sal, noz-moscada, pimenta caiena, leite e uma cobertura de trigo.

Helen Keller, escritora e ativista social norte-americana (1880-1968)

Para a história Helen Keller ficaria eternizada pela sua carreira de escritora, conferencista e ativista de causas sociais, nomeadamente em prol de pessoas com deficiência. Acresce que não obstante a sua surdez e cegueira foi a primeira pessoa a alcançar um bacharelato. Keller tinha particular gosto por cachorros quentes. Tanto que as assistentes não raras vezes saiam com a, também filósofa, para que pudesse degustar, numa banca de rua, o hot dog.

Albert Einstein, físico teórico alemão (1879-1955)

Certo dia Albert Einstein inquirido sobre o que mais o cativava em Itália, terá respondido, “pasta e matemática [aqui aludindo ao matemático Tullio Levi-Civita]”. O homem que deu ao mundo, para o melhor e para o pior, a fórmula E=mc2 , adorava um bom prato de esparguete.

Napoleão Bonaparte, político e militar francês, (1769-1821)

Diz-nos a História que Napoleão Bonaparte não colocava nas exigências de mesa o mesmo empenho das campanhas militares que lançou na Europa. Era frugal, nada gourmet, em suma um homem prático. Uma das batalhas decisivas na sua jornada imperial foi a de Marengo, no Norte de Itália, contras as tropas austro-húngaras. Ai, em 1800, nos fulgores da quezília o cozinheiro de campanha, Dunand terá criado um prato de improviso à base de frango frito em azeite com tomates e cebolas. Um acepipe para a posteridade que terá agradado a Bonaparte.

Ludwig van Beethoven, compositor alemão (1770-1827)

Ficou para a posteridade a afeição que o génio da música, Ludwig van Beethoven, teria por sopa. Em concreto uma sopa de pão nada parca no que respeita a ovos, entre dez a 12 unidades. Terá sido o criador das nove sinfonias a afirmar que "qualquer um que diga uma mentira não tem um coração puro e não pode fazer uma boa sopa".