Mito ou facto? 10 mezinhas das cozinhas das nossas mães .

1. Misturar água com gás ou refrigerante com vinagre para obter uma massa mais fofa

O refrigerante ou água com gás para ser usado como fermento em pó precisa de um ambiente ácido. A mistura com vinagre provoca realmente uma reação de efervescência, mas é apenas o dióxido de carbono a libertar-se rápida e fugazmente. O ideal é misturar o líquido gaseificado com os ingredientes secos e depois usar um ácido, preferencialmente sumo de limão.

2. Para descascar ovos mais facilmente, colocar a cozer com água já a ferver

Cozer ovos pode ter muito que se lhe diga. Conseguir uma boa cozedura e sobretudo tirar a casca depois, consegue-se mergulhando os ovos em água a ferver e não fria. Mas cuidado porque a diferença de temperatura pode rebentar o ovo.

3. Para limpar um tacho queimado, colocar água e sal

Muitos livros de culinária recomendam que, para se remover o queimado de um tacho, deve encher com água e muito sal e ferver. Testámos e fica tudo na mesma. A solução mais eficaz parece ser colocar água morna e deixar assim de um dia para o outro.

4. Tirar cheiro de peixe dos pratos e mãos com limão

O cheiro a peixe nas mãos nem sempre é fácil de tirar. Há quem diga que lavar com água corrente e esfregar posteriormente limão liberta o cheiro. E parece resultar. Temos, então, um facto.

5. Conservar queijo no plástico ou papel vegetal

O queijo no frigorífico tem tendência a secar. Saber a melhor forma de o conservar pode ser útil para os amantes desta iguaria. Faça a experiência: guarde, durante três dias no frigorífico, uma fatia de queijo envolta em plástico e outra em papel vegetal. Vai perceber que o queijo conservado no plástico estava menos seco.