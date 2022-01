Os vegetais sendo um produto proveniente da terra devem ser muito bem lavados antes de consumidos, especialmente nesta altura do ano quando os comemos crus em saladas. Há que haver especial atenção, no caso das grávidas, as que não estão imunes à toxoplasmose, uma doença infeciosa.

Não nos podemos esquecer que os legumes podem conter areia, terra, pequenos insetos e larvas. Podem, ainda, estar contaminados com ovos de algumas espécies parasitárias no que respeita ao trato intestinal.

Apesar de existirem vários produtos no mercado específicos para a lavagem dos legumes, não nos podemos esquecer de um excelente aliado, o Vinagre. Não é mais do que ácido acético, com propriedades antissépticas e como tal uma boa forma de eliminar alguns agentes biológicos.

Deve mergulhar os vegetais em bastante água e ai deixar ficar para que areias e outras partículas mais pequenas sedimentem. Depois, transfira para a água com vinagre onde os deixa mais algum tempo. Mergulhe novamente só em água para retirar o sabor do vinagre.

Independentemente da lavagem, ficam alguns conselhos sobre a preparação dos vegetais:

Abóbora amarela: Corta-se em fatias, liberta-se de sementes e filamentos, cortando-se a casca.

Abóbora menina: - Raspa-se com uma faca tendo o cuidado de retirar cuidadosamente a casca. Cortam-se, de seguida, as duas extremidades.

Alho: Retiram-se as raízes, separam-se os dentes e, de acordo com a utilização a dar, tira-se a casca.

Acelga em partes: Retiram-se os fios e monda-se o verde.

Acelga erva: Cortam-se em pedaços as folhas maiores e retiram-se as estragadas.

Alcachofras: Retiram-se as folhas exteriores, cortam-se as pontas e parte do pé. Golpeia-se o fundo com uma faca e esfregam-se com meio limão.

Alface: Retiram-se as folhas estragadas, corta-se o fundo, lavam-se as restantes folhas, mantendo em banho por meia hora.

Aipo: As partes mais tenras são libertadas das folhas e dos fios, cortando-se em pedaços com aproximadamente 8 cm.

Agriões - Retiram-se as folhas amarelas e os pés grossos. Lavam-se em água corrente e escorrem-se.

Brócolos: Retiram-se as folhas velhas e cortam-se os pés de forma a ficarem apenas os talos mais tenros. Lava-se em água corrente e coloca-se de molho em água com vinagre, por 15 minutos.

Beringelas: O pecíolo (caule) é retirado. São lavadas, cortando-se em fatias, colocadas em camada num prato com sal. Ficam assim por meia hora e, no final, são lavadas e enxaguadas.

Batatas: Descascam-se antes ou depois de cozidas. As pequenas, novas, não são descascadas, mas sim raspadas com uma faca, ou guardanapo. Depois de cortadas as batatas não devem de ser lavadas.

Cardos: Eliminam-se as partes externas, retiram-se os fios das restantes, cortando em pedaços. Lavam-se de seguida em água e limão.

Cebolas: As raízes são cortadas, descasca-se a polpa e mantêm-se em banho em água fresca durante uma hora.

Cenouras: Raspam-se com uma faca afiada até retirar toda a pele. Cortam-se, se necessário.

Chicória: Corta-se o caule, separam-se as folhas e lava-se em água corrente.

Couve-flor: Retiram-se as folhas exteriores e lava-se o restante em água abundante.

Couve-de-Bruxelas: Retiram-se as duas primeiras folhas exteriores e aproveita-se o interior.

Couves: Retiram-se as folhas exteriores e aproveita-se o interior.

Cogumelos: Devem ser raspados com uma faca a fim de se retirar a terra. São, depois, esfregados com um guardanapo e, de seguida, com um pedaço de limão.

Espargos: A parte branca é rachada, lavam-se, amarram-se em feixes e cortam-se com o mesmo comprimento.

Espinafres: Retiram-se as folhas estragadas e corta-se a raiz. Lavam-se abundantemente e deixam-se em água fria por meia hora.

Ervilhas: Descascam-se e passam-se por água quente.

Favas: Descascam-se e passam-se rapidamente por água. Retira-se o olho e pelam-se as favas mais duras.

Feijão-frade: Caso seja do ano anterior coloca-se de molho para hidratar.

Feijão seco: Escolhe-se o feijão e deixa-se de molho de um dia para o outro.

Feijão-verde: Corta-se as pontas ao feijão e retira-se o fio que corre ao longo do vegetal.

Funcho: Retiram-se as primeiras folhas exteriores, cortam-se as duas extremidades, lava-se abundantemente, mantendo-se em banho meia hora.

Grelos: São retiradas as folhas duras.

Grão: Escolhe-se e deixa-se de molho de um dia para o outro.

Pepinos: Descascam-se, cortam-se às fatias, salgam-se, deixando-os a escorrer por cerca de uma hora. Lavam-se, de seguida e enxugam-se bem.

Pimentos: Corta-se o pé. Pelam-se depois de tostados numa chama ou mergulhados em água a ferver uns minutos. Partem-se, de seguida, em dois e são-lhes retiradas as membranas brancas.

Nabiças: Selecionam-se as folhas e cortam-se em pedaços antes de as lavar.

Nabos: Corta-se a folha e o fundo e depois descascam-se.

Rabanetes: Caso sejam tenros e se deseje servir inteiros, corta-se a ponta da raiz, as folhas e os caules mais grossos e húmidos. Quando mais duros, retira-se parte da casca e o pé, pela base, e a raiz.

Rábanos: Lava-se em água corrente e fria, raspa-se com uma faca e descasca-se.

Tomates: Retira-se o pecíolo e, de seguida, podem-se pelar, mergulhando-os por algum tempo em água a ferver.