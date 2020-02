Vamos, neste caso estimar panquecas com os seguintes ingredientes: 250 g de farinha, 300 ml de leite, dois ovos, 70 g de margarina morna derretida.

1. A frigideira, o primeiro “ingrediente”

Não são só os ingredientes e a sua qualidade que contam. Olhe para a frigideira e escolha-a antiaderente, de base reta, garantindo uma boa distribuição do calor na sua superfície.

2. Leite e manteiga, o primeiro passo

Uma dica para a massa: comece por amornar um pouco de leite e manteiga (ou margarina), misturando-os bem. Só depois de arrefecerem, junte os ovos e a farinha. Não bata muito, apenas o necessário para misturar todos os ingredientes.

Atenção: a massa deve ficar com a consistência de um iogurte.

Abaixo vai encontrar a receita de panquecas que já conquistou dezenas de milhares de pessoas.

Panquecas Gastronomia Americana

Tipo de prato Infantil

Tempo Dificuldade Doses 5 Ver receita completa

3. A paciência recompensa

Se estiver com tempo e quiser as panquecas perfeitas, siga esta dica: Deixe a massa a descansar algumas horas no frio do frigorífico. Vai ver como, mais tarde, agradece e obtém panquecas mais macias.

4. Pouca manteiga

Unte a frigideira com um pouco (uma colher de sobremesa, ou menos) de manteiga ou margarina.