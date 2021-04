Panquecas super fofas em 5 minutos

Preparação

Peneire a farinha, o açúcar, o fermento e o sal para uma taça. Adicione o óleo e o leite e mexa bem com um batedor de varas até não haver grumos.

Aqueça uma frigideira pequena em lume brando e barre-a ligeiramente com margarina ou óleo com a ajuda de um guardanapo de papel ou papel absorvente.

Coloque uma colherada de massa, com uma concha da sopa, no centro da frigideira. Não coloque muita massa, apenas o equivalente a duas colheres de sopa, e tente que não fiquem muito gordas, caso contrário poderão ficar cruas no interior.

A primeira panqueca serve sempre de experiência para as outras, por isso não se preocupe se ficar mais estranha do que o previsto.

Estas panquecas ficam naturalmente fofas e gordinhas - elas crescem na frigideira. Para não correr o risco de existir alguma massa crua no interior, carregue ligeiramente com a espátula no centro, para a massa se ir espalhando. Pode ser necessário que tenha de as virar mais do que uma vez, para garantir que o interior coza.

Sirva com uma boa colherada de mel, ou margarina vegana, compota ou/e coulis de chocolate.