Para celebrar a presente estação do ano, o SoMos Restaurant & Lounge, no Crowne Plaza Porto, apresenta os “Almoços de Verão”, assim os batizou, disponíveis todos os fins de semana, num menu pensado e renovado semanalmente pelo chef Jorge Sousa.

Com um conceito criado para momentos de convívio e partilha, começa por chegar à mesa uma seleção de entradas, ideal para petiscar e acompanhar uma boa conversa. Entre as sugestões, que variam todas as semanas, estão a Tartelete de guacamole, Beterraba com balsâmico e Salmão fumado caseiro, o Rosbife de pato com creme de cogumelo e Avelãs em brioche e o tradicional Pastel de massa tenra com cremoso de alho negro.

No momento do prato principal, a escolha é à carta, com uma seleção de receitas que privilegia ingredientes da estação e sabores frescos. Entre as especialidades, é possível escolher, por exemplo, os Papardelle de tamboril e camarão ou as Plumas de bísaro com molho de vinho do Porto, batata-doce assada e grelos salteados. A cada semana as opções são renovadas, sempre com uma sugestão de carne, peixe e com a possibilidade de pedir uma opção vegetariana.

As sobremesas assumem o papel principal no final da refeição, com um buffet onde não faltam opções como o Cheesecake de maracujá, o clássico Pastel de nata ou o Brownie de chocolate, além de uma variada seleção de picolés e fruta laminada

Os “Almoços de Verão” no SoMos Restaurant & Lounge acontecem todos os sábados e domingos, entre as 12h30 e as 15h00, com o valor de 35€ por pessoa, com bebidas à carta.