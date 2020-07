Antes de se lançar na preparação destas receitas de sapateira fique de olho na melhor forma de comprar e preparar este marisco. Aqui encontra as dicas que precisa, não só para a sapateira, como também para a amêijoa, percebes, ostra, camarão e lagosta.

Sandes de salada de sapateira em pão de centeio

A carne deliciosa da sapateira, junta-se ao ovo cozido, maionese e sumo de limão, num recheio a não perder para o pão de centeio.

Açorda de sapateira

Um prato que homenageia os dias descontraídos dos meses de verão. A saborosíssima carne de sapateira, envolta no pão alentejano embebido no caldo do marisco e na gema de ovo.

Sapateira recheada

Prepare esta receita com sabor a mar, de forma muito simples e saborosa. Acompanhe com pão torrado.