Sábado

Caldeirada de chocos

Um prato tipicamente português e com diversas variantes. Para partilhar com a família e amigos.

Caracóis à portuguesa

É um dos clássicos das mesas de petisco quando chegam os meses mais quentes. Se julga haver grande segredo para fazer a receita de caracóis, desengane-se.

Sandes de salada de sapateira em pão de centeio

A carne deliciosa da sapateira, junta-se ao ovo cozido, maionese e sumo de limão, num recheio a não perder para o pão de centeio.

Domingo

Açorda de sapateira

A saborosíssima carne de sapateira, envolta no pão alentejano embebido no caldo do marisco e na gema de ovo.

Choco frito com molho tártaro rápido

O gastrónomo Virgílio Gomes e a apaixonada por cozinha Isabel Zibaia, dão-nos a sua receita de choco frito. Acompanham-no de um molho tártaro. Uma proposta que sai do livro "Petiscos do Rio e do Mar".

Mexilhões à marinheira

São baratos, saborosos e preparam-se num instante com ingredientes que facilmente se encontram nas nossas cozinhas.