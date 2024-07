No fim de semana de 10 e 11 de agosto, o canal de televisão vai emitir uma maratona especial de programas dedicados aos pratos frescos e aos ingredientes característicos de verão, com uma seleção exclusiva que reúne episódios de vários talentos e chefs do canal.

No domingo, ao final da tarde, há ainda espaço para novas receitas com a estreia de “Jamie Oliver: Cada estação, sua receita”, com três episódios dedicados em exclusivo às delícias desta estação.

Maratona de receitas de verão

Emissão: Sábado e domingo, dias 10 e 11 de agosto, a partir das 18h00

A maratona começa no sábado, dia 10, com os "Gelados Sem Culpa" do chef Leonardo, no programa "Chef de Raiz", onde não faltam versões desta sobremesa apreciada tanto no calor do verão como nos dias mais frescos.

"Os Segredos da Tia Cátia” também integra este especial, com pratos frescos e deliciosos, como xerém de ameijoas e picolé de pepino, lima e hortelã, inspirados nas experiências à beira-mar.

Em "À La Barrios", Joana Barrios traz pratos que captam o sabor do mar e a essência da estação mais quente do ano, como o folar de bacalhau e o xerém de bacalhau.

Já o chef Jamie Oliver celebra o verão com dois programas especiais: "Jamie Oliver: Together", onde apresenta um banquete mediterrânico com salmão, batata com sumo de limão e cocktails de morango e prosecco; e "Em 30 minutos com Jamie" traz um menu de verão que inclui macarrão, salada de ervas e tortinhas de pera.

A maratona inclui ainda episódios especiais dos programas "Prato do Dia", "Nico Reynolds: All Fired Up" e "Mary Berry's Foolproof Cooking", com muita inspiração para este verão.

O especial continua no domingo, dia 11, com mais ideias e dicas para esta estação. Em "À La Barrios", Joana Barrios partilha as bases para uma marmita de sucesso na praia, com uma salada rosa de beterraba, uma sandes de rosbife e grão-de-bico y los verdes, opções saborosas e nutritivas para um dia ao sol.

Em "Os Segredos da Tia Cátia", os sabores do mar vão estar em destaque, com receitas que incluem mexilhões gratinados, massada de amêijoas suadas na cataplana, madalenas em forma de concha e, ainda, petiscos de marisco, como crepes de camarão, mexilhões com natas frescas e pasta de sapateira. E as ideias não ficam por aqui – a Tia Cátia vai preparar também três saladas irresistíveis e sopas de verão, incluindo gaspacho de tomate e melancia, e creme de grão e iogurte.

Já Filipa Gomes traz um menu irresistível, com um gaspacho amarelo, açorda de sapateira e cones de tortilha com fruta e gelado em "Filipa Gomes Cozinha com Twist". Já em "Prato do Dia", vão ser apresentados pratos refrescantes e petiscos que trazem o espírito do verão e do mar, encerrando a maratona com um toque especial e cheio de sabor.

Jamie Oliver: Cada estação, sua receita

Estreia: Domingo, dia 11 de agosto, a partir das 18h00, em triplo episódio

No domingo, dia 11, ao final da tarde, Jamie Oliver traz mais inspiração ao 24Kitchen com a estreia de "Jamie Oliver: Cada estação, sua receita". O novo programa do conceituado chef promete levar os espectadores numa viagem por todas as estações do ano – da primavera ao inverno – com receitas que permitem comer bem e preservar o planeta.

Apologista da alimentação sazonal, de forma a tirar partido da época do ano em que os produtos estão mais disponíveis, nutritivos e saborosos, Jamie Oliver vai ensinar a escolher os melhores ingredientes para criar pratos deliciosos, inesperados e irresistíveis.

Desde cultivar os nossos próprios vegetais e frutas a encontrar os melhores produtos nos supermercados e mercados de produtores locais, o novo programa é uma celebração dos produtos sustentáveis e de como cozinhá-los.

"Jamie Oliver: Cada estação, sua receita" estreia com três episódios dedicados em exclusivo às delícias do verão.