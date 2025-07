Justin Timberlake partilhou um longo desabafo no Instagram onde assume ao público ter uma doença que o deixa limitado no exercício da sua profissão. O artista, de 44 anos, foi diagnosticado com a doença de Lyme (uma doença infecciosa transmitida pela mordedura de carraças).

Em jeito de despedida dos palcos, depois de ter dado concertos em França e na Roménia, o cantor revelou aos fãs que nem sempre foi fácil estar em palco com as limitações físicas que esta condição pode trazer, mas que mesmo assim decidiu continuar.

Esta partilha chega depois das duras críticas que o artista tem recebido. É que nos seus espetáculos são várias as vezes que Justin opta por não cantar, fazendo com que seja a multidão a completar as suas icónicas músicas.

Para além disso, os fãs chegaram a escrever nas redes sociais do cantor que o espetáculo tinha ficado aquém das expectativas, já que houve pouca interação e entrega da parte do músico.

O sentido desabafo de Justin Timberlake

"Agora que estes dois anos incríveis estão a chegar ao fim, queria escrever algo do fundo do meu coração. Não é uma tarefa fácil tentar contextualizar o turbilhão que é estar em tour– mas eu vou tentar…

Tem sido a experiência mais divertida, emocionante, gratificante, fisicamente exigente e, às vezes, exaustiva. Faço isto há mais de 30 anos [...]

Como muitos de vocês sabem, sou uma pessoa bastante reservada. Mas quero contar um pouco sobre o que está a acontecer comigo.

[...] Tenho lutado contra alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a doença de Lyme — não digo isto para que tenham pena de mim —, mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores. [...] conviver com isto pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado mas, pelo menos, eu conseguia entender por que estava no palco com uma dor enorme nos nervos ou simplesmente com fadiga e enjoos".

Justin garante que depois deste diagnóstico equacionou se deveria ou não continuar a dar concertos, referindo que "ficou contente por ter continuado".

No fim desta partilha, Justin agradece ao público, à sua equipa e à família o apoio dado, referindo que não sabe como será o futuro no que aos palcos diz respeito. Em fevereiro deste ano, o artista chegou mesmo a cancelar um espetáculo revelando que estava com uma gripe.