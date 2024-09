Lance Bass, ex-NSYNC, esteve no programa 'Watch What Happens Live' com Andy Cohen na quarta-feira, 25 de setembro, e partilhou a sua opinião acerca de Sean 'Diddy' Combs.

É seguro dizer que o cantor não é de todo fã do rapper.

Em 2002, Diddy fez uma atuação de abertura para uma Celebrity Tour dos NSYNC. Nesse mesmo dia, Bass alega ter ouvido o magnata da música dizer a Justin Timberlake para "abandonar" a banda e "seguir uma carreira a solo".

"Nunca gostei dele", admitiu o cantor. "No último espetáculo [da digressão], em Orlando, ouvi-o a conversar com o Justin e a dizer: 'Tu precisas de largar esses idiotas'".

"Eu fiquei tipo… Já não gosto de ti, Diddy! No meu próprio concerto? Mas que raio?", contou, revelando o choque que sentiu na altura.

Lance Bass, de 45 anos, era um dos cinco membros dos NSYNC, juntamente com Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick , JC Chasez e Joey Fatone. A banda formou-se em 1995, separando-se em 2002.