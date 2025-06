Os filhos de Sean 'Diddy' Combs prestaram uma homenagem ao rapper enquanto este mantém-se detido pelos crimes de tráfico sexual, transporte para prostituição e abuso sexual.

Justin Combs e Christian 'King' Combs não deixaram passar em branco o Dia do Pai, celebrado nos EUA no domingo, dia 15 de junho, e dedicaram uma publicação ao rapper no Instagram.

"Feliz Dia do Pai", escreveu Christian, de 27 anos, na legenda de uma fotografia antiga. "Amo-te e sinto a tua falta!!! Estamos à tua espera", acrescentou.

Por sua vez, Justin publicou na rede social um vídeo a preto e branco em que aparece com o pai Diddy e disse: "Feliz Dia do Pai. Obrigado por me dares a vida e estares sempre presente! O meu super-herói! Vou estar contigo para sempre! Sinto a tua falta e amo-te."

Diddy, recorde-se, é pai de sete filhos. Em comum com a falecida Kim Porter, o rapper tem o filho Christian e as gémeas Jessie e D'Lila, de 18 anos, além de Quincy Brown, que Porter teve com Al B. Justin é fruto da relação com Misa Hylton, e a filha Chance Combs nasceu da união com Sarah Chapman. É ainda pai de Love, que nasceu em 2022 e divide com Dona Tran.

Leia Também: "Rondas" de sexo... 'Ex' de Diddy revela detalhes sórdidos em tribunal