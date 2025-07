Já depois de ter deixado a casa 'mais vigiada do país' e estar ao lado da apresentadora Maria Botelho Moniz nos estúdios, Luíza Abreu foi surpreendida com a presença do namorado, João Moura Caetano.

"Muito se diz, muito se escreve, muito se opina, mas o que é nosso, para nós está guardado", começou por dizer Maria Botelho Moniz a Luíza.

"O melhor fica sempre para nós", reagiu de seguida a concorrente, sem saber do que se tratava, na verdade. "E o melhor fica sempre para o fim", acrescentou a apresentadora do 'Big Brother Verão'.

"Está aqui alguém que queria muito cá estar, caso o público decidisse que era a tua noite para sair da casa. Queria muito receber-te em primeira mão. Que entre a pessoa que estava à espera da Luíza", continuou Maria Botelho Moniz.

Luíza Abreu achava que a apresentadora estava a falar da mãe. Muito emocionada e a "tremer", percebeu depois que era o namorado, João Moura Caetano, quem estava à sua espera. De boca aberta, foi para os braços do companheiro.

Sobre as razões para estar presente na gala do 'Big Brother Verão' e assumir, em direto, a relação, João Moura Caetano partilhou: "Tenho um grande orgulho na mulher que a Luíza é, na participação que teve neste reality show e porque quando se ama é nestes momentos que se tem que dar a cara."

"Por esta não esperava eu", respondeu Luíza Abreu, muito "nervosa", ficando em lágrimas com a surpresa.

"Podemos dar isto como oficial?", questionou depois a apresentadora Maria Botelho Moniz, com os namorados a responder afirmativamente. "Temos casal", rematou Maria Botelho Moniz. Veja aqui este momento.

A mensagem de Maria Botelho Moniz para Luíza Abreu

No final, a apresentadora do 'Big Brother Verão' fez questão de deixar uma mensagem a Luíza Abreu.

"Foste extraordinária. Mostraste exatamente aquilo que és e aquilo que as pessoas tinham de ver de ti. E só estão coisas boas à tua espera. Obrigada aos dois."

A curva da vida de Luíza Abreu no 'Big Brother Verão'

Enquanto estava dentro da casa 'mais vigiada do país', Luíza Abreu partilhou a sua curva da vida e acabou por falar da relação com João Moura Caetano. Apesar de discreta e de nunca ter dito o nome do namorado, a concorrente partilhou: "Hoje tenho alguém que me acompanha, que me dá força, que me conhece e chama-me Luzinha. É a minha luz, mais uma luz na minha vida."

Há vários meses que a bailarina e o toureiro vivem uma relação amorosa, mas só agora é que foi assumida publicamente. Ao que se consta, os dois conheceram-se depois de João Moura Caetano ter terminado o namoro com Luciana Abreu [que durou entre março e novembro de 2023].