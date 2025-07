"Obrigada a todos os que me procuraram e me confortaram neste últimos dias. Significou muito." Foi com palavras de agradecimento que Nick Hogan, filho de Hulk Hogan, começou a publicação que fez na sua página de Instagram.

No fim de semana, dias depois da morte da estrela do wrestling, Nick Hogan, de 35 anos, publicou na rede social um conjunto de imagens em que aparece com o pai e juntou um emotivo texto.

"Peço desculpas a todos os que ainda não respondi. Isto tem sido avassalador e extremamente difícil. Ouvir tantas palavras e histórias gentis sobre a vida do meu pai, as suas interações e experiências com todos tem sido incrível e reconfortante", escreveu.

"O meu pai foi a pessoa mais incrível que já conheci e será sempre o meu herói. Foi o pai mais gentil, amoroso e incrível que alguém pode desejar. Sinto-me muito abençoada por ter tido o melhor pai do mundo. Ele não foi apenas o melhor pai, mas também o meu mentor e melhor amigo. Foi sempre o meu melhor amigo e amo-o, e sinto a sua falta mais do que jamais conseguirei explicar", disse.

"Agradeci-lhe por tudo o que fez por mim e disse-lhe o quanto o amava e abraçava-o sempre que podia. Passei muito tempo com ele nos últimos anos, depois de voltar a viver na Flórida para ficar mais perto dele, e sou muito grato por estas memórias. São os melhores momentos da minha vida", partilhou.

"Faria qualquer coisa para tê-lo de volta, mas agora sei que ele estará sempre a cuidar de mim. Vou lembrar-me sempre das lições e conselhos que ele me deu e seguirei em frente de uma forma que sei que o deixaria orgulhoso. Obrigada por seres o melhor pai do mundo e obrigada por seres o meu melhor amigo. Amo-te muito, Big Dog, e vou sentir a tua falta para sempre", rematou.

A publicação, como seria de esperar, recebeu várias mensagens de carinho e apoio através da caixa de comentários.

De recordar que Terry Bollea, mais conhecido como Hulk Hogan, morreu na passada quinta-feira, dia 24 de julho, aos 71 anos. De acordo com a imprensa internacional, as autoridades e serviços de emergência foram chamados à casa da estrela do wrestling, na Flórida. Tudo indica que tenha sofrido uma "paragem cardiorrespiratória".

Hulk Hogan foi levado para um hospital próximo, onde foi depois declarado o óbito.