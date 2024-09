Sean 'Diddy' Combs continua preso, depois de ser detido no âmbito de uma investigação sobre tráfico sexual. Segundo o TMZ, uma das grandes preocupações do rapper têm sido os seus sete filhos.

Conta a publicação que o músico está "desesperado" em falar com os filhos. Uma fonte notou ainda que os familiares de 'Diddy' se têm apoiado mutuamente e que "têm pedido a Deus por uma direção e força".

Recorde-se que os sete filhos são fruto de quatro relacionamentos.

O artista adotou o mais velho, Quincy Taylor Brown, de 34 anos, quando começou a namorar com a mãe, Kim Porter. Com esta também teve Christian, de 26 anos. Entretanto tornou-se pai de Justin, de 30 anos, do envolvimento com Misa Hylton.

Em 2006 deu as boas-vindas a Chance, de 18 anos, da relação com Sarah Chapman.

Apenas cinco meses depois, Porter deu à luz os gémeos D’Lila e Jessie Comb - uma vez que a relação destes era de altos e baixos.

A filha mais nova é Love, de dois anos, cuja mãe é a modelo Dana Tran.