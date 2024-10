Os filhos de Sean 'Diddy' Combs quebraram o silêncio sobre as acusações feitas contra o rapper.

O comunicado foi emitido esta terça-feira, dia 22 de outubro, através das redes sociais, mais precisamente na página de Instagram de Quincy Brown, filho adotivo do artista, publicação na qual Justin Dior Combs, Christian 'King' Combs, Chance Combs, D'Lila Combs e Jessie Combs também surgem identificados.

"O último mês tem sido devastador para a nossa família", referiram

"Muitos julgaram-no a ele e a nós com base nas acusações, teorias da conspiração e falsas narrativas que se tornaram absurdas nas redes sociais", acrescentaram.

"Mantemo-nos unidos, a apoiar-te em cada passo do caminho. Somos a favor da verdade, sabendo que irá prevalecer, e ninguém irá quebrar a ligação da nossa família. TEMOS SAUDADES TUAS E AMAMOS-TE, PAI", disseram por fim.

Recorde-se que Combs tem sete filhos - os que assinaram o comunicado e ainda a filha de dois anos, Love Sean Combs.

Um dos filhos do músico, Justin Combs, está envolvido no escândalo, depois de ter sido acusado por Lil Rod. A alegada vítima afirma que Justin estaria envolvido na rede de "tráfico sexual" do pai e que solicitava "prostitutas, raparigas menores de idade e profissionais do sexo".

Sean 'Diddy' Combs continua preso no Centro Metropolitano de Nova Iorque, acusado de tráfico sexual, extorsão e incentivo a redes de prostituição.

O julgamento começará a 5 de maio de 2025.