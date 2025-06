Sean 'Diddy' Combs vê-se envolvido em mais um escândalo sexual. O filho, Justin Combs, foi acusado de ter enganado uma mulher - trazendo-a do Louisiana para Los Angeles - onde terá sido violada por Diddy e outros dois homens "disfarçados".

Segundo a queixa, à qual o Page Six teve acesso, Justin convenceu a vítima a viajar para a Califórnia em abril de 2017, com a promessa de que esta conseguiria um trabalho na indústria do entretenimento.

A mulher alega que foi colocada numa casa em Beverly Hills, acabando por ser violada por dois homens, entre eles o rapper, que chegou a ser conhecido como Puff Daddy.

Os pormenores do novo processo

A vítima diz ter conhecido Justin Combs - agora com 31 anos - em 2017, através da rede social Snapchat. Na altura, o filho de Diddy pediu fotos explícitas da vítima, as quais esta concordou em enviar. Dias depois foi convidada a passar um fim de semana na Califórnia de maneira a discutir a sua futura carreira. Justin ter-lhe-á dito que conseguiria arranjar-lhe trabalhado, dado os seus contactos por causa do pai.

Quando chegou a Los Angeles esta foi levada por um motorista até à casa em questão, passando a primeira noite com Justin. Quando os dois estavam a conversar, com Justin a mostrar-se "descontraído" e "conversador" nesta altura, a alegada vítima perguntou se iriam sair da propriedade, com o jovem a responder que "não".

Num dois dias, a queixosa afirma que lhe foi oferecido álcool, comprimidos, cannabis, entre outras substâncias psicotrópicas. Depois de consumir drogas, três homens disfarçados com uma máscara - um dos quais Diddy, de 55 anos - foram lá a casa. A mulher garante que apesar de não ter visto o rosto do rapper, conseguiu perceber de que era ela devido aos seus "trejeitos" característicos.

Depois de ter sido levada para o quarto foi-lhe dito: "É melhor deixares que isto aconteça, ou então…" A mulher conta que foi violada por cada homem à vez, notando que os abusos aconteceram de sábado à noite até à tarde de sábado. No final foi levada novamente ao aeroporto.

Advogado do rapper já negou as acusações

Entretanto, o advogado de Diddy já negou as acusações. "Não importa quantos processos sejam abertos, isso não mudará o facto de que o Sr. Combs nunca abusou sexualmente ou fez tráfico sexual de ninguém - homem ou mulher, adulto ou menor. Vivemos num mundo onde qualquer pessoa pode entrar com uma ação judicial por qualquer motivo. Felizmente, existe um processo judicial justo e imparcial para descobrir a verdade, e o Sr. Combs está confiante de que vencerá em tribunal".

Recorde-se que Sean 'Diddy' Combs está preso desde o dia 16 de setembro. O rapper é acusado de liderar uma rede de tráfico sexual, extorsão e transporte para fins de prostituição. Na última audiência do seu julgamento optou por permanecer em silêncio, não testemunhando, referindo inclusive que confia no "bom trabalho" do juiz.