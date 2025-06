Em termos de higiene é aconselhado - o pé está descoberto e exposto ao ar. Enfim, respira, ao contrário dos sapatos em que estão fechados no ambiente quente e húmido, tão favorável aos fungos e problemas de pele

Por outro lado, o pé tem de se mover. Agarrar a sandália com os dedos. O chão é percebido e sentido. Tudo é mais natural e autêntico, como andar descalço! Tem as vantagens sem ter os contras.

No entanto, não é recomendado usar havaianas o dia inteiro na medida em que pode causar problemas nos pés, nomeadamente calosidades, dores, pele seca e até patologias como fascite plantar e dores na coluna devido à sola baixa e rasa que não proporciona suporte e amortecimento.

Civilização e beleza. Todas as grandes civilizações chegaram a este género de sandálias, desde a egípcia, que as vemos no museu do Cairo, até ao Japão que as tinha como calçado nacional até à Segunda Grande Guerra. Podemos ver muitas variantes ou semelhantes nos celtas ou nas civilizações pré-colombianas.

O ideal é alternar o uso de chinelos com calçado confortável que ofereça mais suporte e proteção aos pés.

Um artigo do médico Luís Frederico Braga, ortopedista e traumatologista e especialista em cirurgia do tornozelo e pé no Hospital Lusíadas Lisboa.