A polícia está a investigar o assalto a uma casa que pertence a Brad Pitt, depois de três pessoas alegadamente terem "revirado" a propriedade, na noite de quarta-feira. O ator norte-americano está neste momento em turné mundial a promover o seu novo filme 'F1'.

O departamento da polícia de Los Angeles confirmou, citada pelo Guardian, que respondeu ao alerta para uma invasão domiciliária no bloco 2300 da rua North Edgemont, no bairro de Los Feliz. Segundo referem as autoridades, os suspeitos arrombaram a janela da frente, assaltaram a casa e fugiram com alguns pertences do ator.

O agente da polícia Drake Madison não confirmou quem era o dono ou morava na casa, e não há informações disponíveis para já sobre o que foi roubado. No entanto, há registos de que Pitt terá comprado o imóvel em abril de 2023 por 5,5 milhões de dólares (quase 4,5 milhões de euros).

Contactado pelo jornal britânico, um representante do ator não quis fazer comentários.

Brad Pitt estava fora do país no momento do crime, em turné promocional do filme de 'F1', tendo comparecido à estreia internacional em Londres na segunda-feira.

O assalto foi noticiado pela primeira vez na quinta-feira pela NBC News. O incidente é um dos vários roubos de grande repercussão nos últimos meses, incluindo nas casas de Nicole Kidman e Keith Urban, Austin Butler e Olivier Giroud, jogador do Los Angeles Football Club.

'F1'. O regresso de Brad Pitt ao grande ecrã



Brad Pitt interpreta um antigo campeão de Fórmula 1, Sonny Hayes, o piloto mais promissor nos anos 90, até um acidente quase o obrigar a parar. Trinta anos depois volta às corridas, convencido por um antigo colega, dono de uma equipa em dificuldades, Ruben Cervantes (Javier Bardem). O regresso é para orientar um jovem piloto Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris.

'F1' estreou na passada quinta-feira nas salas de cinema portuguesas. Foi gravado em pistas reais e tem como objetivo retratar o universo das corridas de Fórmula 1.

Pode espreitar o trailer no vídeo abaixo:

