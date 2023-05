1. Amaranto

O amaranto é um grão antigo que contém proteínas completas, fibras, cálcio, ferro e magnésio. Possui propriedades anti-inflamatórias, ajuda na regulação do açúcar no sangue, fortalece os ossos e pode auxiliar na saúde cardiovascular.

Como usar: use-o ao pequeno-almoço, combinando-o com frutas frescas, nozes e iogurte. Acrescente-o a sopas, ensopados ou saladas para adicionar textura. Faça barrinhas de cereal caseiras com amaranto, frutas secas e mel.

2. Inhame

O inhame é uma raiz tuberosa rica em fibras, vitamina C, vitamina B6 e potássio. Conta com propriedades antioxidantes, auxilia na digestão, fortalece o sistema imunológico e pode contribuir para a saúde do sistema reprodutor feminino.

Como usar: cozinhe o inhame ao vapor ou asse-o no forno para preparar puré de inhame como acompanhamento. Rale-o e use-o para fazer rosti de inhame. Adicione o inhame cortado em cubos a sopas e ensopados.

3. Beterraba

A beterraba é uma raiz vegetal rica em antioxidantes, como a betalaína, e em nutrientes como o folato, o manganés e o potássio. Possui propriedades anti-inflamatórias, ajuda na saúde do sistema cardiovascular, promove a saúde cerebral e pode auxiliar na desintoxicação do fígado.

Como usar: rale a beterraba e use-a em saladas ou como base para um hambúrguer vegetariano. Asse-a no forno e adicione-a a pratos de grãos, como quinoa ou arroz. Faça um nutritivo sumo de beterraba adicionando outras frutas e vegetais.

créditos: Freepik

4. Quiabo

O quiabo é um vegetal rico em fibras, vitamina C, vitamina K e minerais como o magnésio e o cálcio. Possui propriedades antioxidantes, ajuda na saúde digestiva, auxilia no controlo do colesterol e pode contribuir para a saúde ocular.

Como usar: refogue o quiabo com cebola, alho e tomate para um prato saboroso. Asse-o no forno para obter uma textura estaladiça e adicione-o a saladas. Use quiabo em sopas, guisados.

5. Grão-de-bico verde

O grão-de-bico verde é a versão jovem e fresca do grão-de-bico comum. É rico em fibras, proteínas, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B. Possui propriedades anti-inflamatórias, ajuda na saúde digestiva, contribui para a saúde óssea e pode auxiliar na manutenção de níveis saudáveis de açúcar no sangue.

Como usar: cozinhe o grão-de-bico verde e use-o em saladas, adicionando vegetais frescos e temperos. Refogue-o com especiarias e cebola para criar um acompanhamento saboroso. Adicione-o a sopas para aumentar o valor proteico.

6. Feno-grego

O feno-grego é uma planta que produz sementes com propriedades medicinais. Contém fibras, proteínas, vitaminas A, C e E, além de minerais como o ferro e o magnésio. Conta com propriedades anti-inflamatórias, auxilia na regulação dos níveis de açúcar no sangue, pode melhorar a digestão e contribuir para a saúde cardiovascular.

Como usar: use as sementes de feno-grego como tempero em pratos indianos, como o curry. Triture as sementes de feno-grego e adicione-as a pães caseiros ou massas. Faça um chá de feno-grego fervendo as sementes em água quente por alguns minutos.

7. Raiz de cúrcuma fresca

A raiz de cúrcuma fresca é um ingrediente que possui um sabor terroso e levemente picante, além de ser conhecida por seus benefícios para a saúde.

Como usar: rale a raiz de cúrcuma fresca e adicione-a a smoothies ou sumos para lhes adicionar valor nutritivo. Use-a como tempero em sopas, curries e pratos de arroz para adicionar sabor e cor vibrante. Experimente preparar leite dourado, uma bebida quente feita com leite (ou leite vegetal), raiz de cúrcuma, especiarias e um adoçante natural.

créditos: Freepik

8. Feijão azuki

O feijão azuki é um tipo de feijão vermelho pequeno, com sabor doce e levemente adocicado. É muito utilizado na culinária asiática, especialmente na preparação de sobremesas.

Como usar: Cozinhe o feijão azuki até ficar macio e utilize-o como recheio em bolos, pães doces ou pastéis. Faça pasta de feijão azuki para utilizar como cobertura em panquecas, waffles ou recheio em doces tradicionais. Acrescente o feijão azuki cozido a saladas, sopas ou chili vegetariano para adicionar textura e sabor.