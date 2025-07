João Cajuda e João Pedro Caldeira celebram na segunda-feira, 21 de julho, o primeiro mês de casamento. O casal trocou alianças há um mês na Herdade do Sobroso, Alqueva, no Alentejo, numa cerimónia especial que ainda os deixa de coração cheio.

O criador de conteúdo digital e antigo ator assinalou o primeiro mês de casamento com uma partilha através da qual recorda o dia em que disse 'sim' ao homem da sua vida.

"Passou um mês e ainda sinto o coração cheio. Que dia bonito, rodeados das pessoas que amamos, de amor e alegria. Belas memórias ficaram", escreveu ao partilhar uma fotografia junto do marido, captada precisamente no dia da cerimónia.

Na imagem, os noivos aparecem vestidos com fatos iguais e espelhando no rosto felicidade e alegria seguram na mão garrafas de champanhe.

João Cajuda aproveitou ainda a sua partilha para agradecer a onda de apoio e carinho que tem vindo a receber por parte de amigos e seguidores desde que o casamento com o companheiro de longa data se tornou público.

"E obrigado pelas vossas inúmeras mensagens bonitas que recebi nestas semanas", referiu.

O discurso do pai do noivo que emocionou tudo e todos

O casamento de João Cajuda, que se tornou conhecido do público depois de ter entrado na série juvenil 'Morangos Com Açúcar', da TVI, contou com a presença de várias caras conhecidas. Helena Costa, Joana Duarte e Sara Prata foram algumas das famosas que fizeram parte da lista de convidados.

As atrizes descreveram este dia como especial, bem como outros convidados que tiveram oportunidade de assistir à celebração. Sendo que um dos momentos mais emotivos coube a Manuel Cajuda, pai do noivo e afamado treinador de futebol.

O pai de João Cajuda fez um discurso emotivo dirigido aos noivos. As suas palavras não foram divulgadas publicamente, mas quem as ouviu assegura que foi um momento inesquecível e de enorme emoção.

"Algumas pessoas disseram que o mundo inteiro devia ouvir o discurso de Manuel Cajuda", disse Cristina Ferreira ao comentar o tema na rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI.

"Toda a gente disse que foi um casamento bonito", referiu ainda a apresentadora, mostrando-se rendida a este amor.

João Cajuda, de 40 anos, destacou-se ao longo dos últimos anos como agente de viagens. Investindo na área, acabou por criar uma agência, a Leva-me, que organiza viagens inesquecíveis a destinos de sonho como o Japão, Grécia, Tailândia, Vietname, entre outros. A maioria esgota em tempo recorde.

João Pedro Caldeira, por seu turno, é licenciado em medicina e exerce a profissão de médico radiologista, de acordo com informações do seu perfil de LinkedIn.

O casal, recorde-se, tem uma relação duradoura de 13 anos e que a 21 de junho deste ano foi oficializada com o casamento.