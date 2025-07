O amor pode, por vezes, surpreender... que o digam os famosos portugueses. Resolvemos lembrar amores antigos de figuras públicas portuguesas. Namoros fugazes, casais improváveis e, no fundo, pares românticos famosos de quem já quase ninguém se lembra.

Hoje ninguém diria, mas no passado nomes como Vanessa Martins e Ângelo Rodrigues, Dânia Neto e Paulo Rocha ou Pedro Bianchi Prata e Carina Caldeira já foram pares românticos.

Dânia Neto e Paulo Rocha

Dânia Neto e Paulo Rocha tiveram um envolvimento romântico, que terminou em 2007.

O namoro acabou com uma enorme polémica. O ator Paulo Rocha envolveu-se numa discussão numa discoteca, alegadamente motivada por ciúmes relacionados com Dânia Neto. Paulo Rocha agrediu o músico Gonzo, da icónica banda Excesso, e acabou mesmo por anos mais tarde, a 25 de junho de 2012, ser condenado por ofensa à integridade física.

Vanessa Martins e Ângelo Rodrigues

Pode não parecer real, mas é! Vanessa Martins e Ângelo Rodrigues já foram um casal. Os dois atores de 'Morangos Com Açúcar' tiveram um relacionamento de dois anos, que terminou em 2009.

A criadora de conteúdo digital e o ator fizeram ambos parte da 5.ª temporada de 'Morangos Com Açúcar', série de sucesso da TVI.

Noivo de Maria Botelho Moniz foi casado com Carina Caldeira

Maria Botelho Moniz não é a primeira famosa com quem Pedro Biachi Prata namora. O piloto namorou durante quatro anos com a atriz Sandra Cóias e chegou mesmo a casar-se com Carina Caldeira.

No entanto, o casamento de Pedro Biachi Prata, noivo e pai do filho de Maria Botelho Moniz, não durou muito tempo e os dois acabaram por seguir caminhos separados. É, no entanto, devido a este casamento, que foi celebrado pela igreja, que Maria Botelho Moniz e o piloto não podem ter um casamento religioso.

Diana Chaves e Rodrigo Menezes

Antes da longa relação, que dura até hoje, com o treinador de futebol César Peixoto, Diana Chaves namorou com Rodrigo Menezes.

Os dois atores estiveram juntos entre 2001 e 2006. Rodrigo Menezes, recorde-se, morreu aos 40 anos, em outubro de 2014.

Luciana Abreu e João Paulo Rodrigues

Luciana Abreu e João Paulo Rodrigues namoraram quando os dois eram ainda desconhecidos do grande público. A atriz e cantora tinha na época 17 anos e o ator e humorista 24.

João Catarré e Patrícia Candoso

João Catarré e Patrícia Candoso conheceram em 'Morangos Com Açúcar', namoraram durante quatro anos e casaram-se em 2006. Em 2009 a união chegou ao fim.

Liliana Almeida e Vanessa Silva

Liliana Almeida e Vanessa Silva foram namoradas. A relação não foi pública na época, as duas cantoras optaram pela discrição e só muito recentemente falaram sobre o tema.

Questionada por Manuel Luís Goucha sobre a relação que teve com uma mulher e sobre a qual falou na curva da vida, aquando da sua participação no 'Big Brother Famosos', Vanessa Silva assumiu que se tratava de Liliana Almeida.

Mariana Monteiro e João Mota

Mariana Monteiro namorou com o vencedor do 'Secret Story 2', João Mota. O agora ex-casal teve uma relação de sete anos, que acabou por terminar em 2019.

Cláudio Ramos e Pedro Crispim

Cláudio Ramos viveu um namoro de longa data com Pedro Crispim. O apresentador e o comentador estiveram juntos durante sete anos. A relação chegou ao fim em 2015 e, mais tarde, Cláudio Ramos confessou ter ficado de coração partido com a rutura.

